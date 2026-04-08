Calentando motores para su histórica residencia europea en Madrid —que arrancará el próximo 18 de septiembre en el Estadio Shakira, construido para la ocasión, y que ya suma 11 conciertos con entradas agotadas en cuestión de horas—, Shakira ha concedido la que será su única entrevista a un medio español antes de que su "Las mujeres ya no lloran World Tour" llegue al país.

El espacio elegido fue Al cielo con ella, el nuevo late show de TVE presentado por Henar Álvarez, que se estrenó este martes con una charla íntima grabada en México. En ella, la cantante colombiana habló abiertamente sobre su separación de Gerard Piqué, el sacrificio que hizo por sus hijos Milan y Sasha —del que asegura no arrepentirse— y el papel sanador de la música en uno de los momentos más difíciles de su vida.

También reflexionó sobre el feminismo y el papel de la mujer en la sociedad actual, que calificó como “incómodo y cruel”.

“Nos han querido colocar en una vitrina, parecer lindas, guapas, ser perfectas, y mantener la llama del amor, aparte de también traer dinero a casa y cuidar a los hijos”, lamentó.

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La artista reconoció que la presión es aún mayor en la era digital:

“La presión es muy grande, sobre todo por las redes sociales, en las que todos aparentan ser felices de una forma u otra y no se habla de sufrimiento o de fracaso”.

Sobre el aprendizaje emocional, fue contundente:

“No se aprende solo del éxito, se aprende más del fracaso aún”.

Shakira matizó que el cuidado personal no debe confundirse con la cosificación, y criticó la competencia entre mujeres:

“A mí me gusta estar guapa, a todas nos gusta estar bien. Una cosa es sentirse bien con uno mismo y otra es permitir que se nos convierta en un objeto”.

“A partir de ahí viene esa competencia voraz entre las mujeres, que es completamente absurda. Pero veo que eso está cambiando. Hay un espíritu de rebeldía que me enorgullece y me llena de esperanza, aunque hay que trabajar para ello”.

Respecto a cómo enfrenta las dificultades, compartió su filosofía personal:

“Hacer bromas y reírme mucho de lo que me ha pasado. Hay que reírse de la vida antes de que la vida se ría de nosotros”.

Al hablar de su proceso de reconstrucción tras su ruptura con Piqué en junio de 2022, la cantante fue especialmente honesta:

“Me rompí, me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas en algún momento de la vida. Me reconstruí pieza por pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma y busqué las herramientas dentro de mí”.

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Aunque evitó mencionar directamente al exfutbolista, sí explicó cómo logró sanar a través de la música:

“En ese viaje a las profundidades de mí misma encontré, a través de mi música, mi propia fuerza. La fuerza de la loba, de la mujer que tiene el poder de levantarse y sacar a su familia adelante”.

Esa transformación también la conectó con una fuerza colectiva femenina:

“Esa fuerza que tenemos todas, con la que parimos, con la que alimentamos y sacamos adelante a la familia. Eso fue lo que provocó mi transformación. Todas esas lágrimas se convirtieron en diamantes”.

El proceso creativo culminó con "Session 53", que definió como una liberación emocional:

“Es un grito de libertad y de amor propio. Un recorrido emocional muy profundo, pero también muy lindo. Es un reencuentro con mis fans, que me han visto crecer, equivocarme, enamorarme, caer y levantarme durante 30 años”.

La artista explicó también el significado detrás de la frase que da nombre a su gira:

“La frase ‘las mujeres ya no lloran’ es un grito de libertad. Cuando una mujer puede pararse sobre sus propios pies y tiene independencia económica, no tiene que soportar ni malos tratos ni infidelidades”.

Además, confesó que la música es su forma de terapia:

“Es una manera de conocer mis emociones, de estar en contacto con ellas y no negarlas”.

Shakira también reconoció que, pese a las críticas, siempre encontró en la música su vía de expresión:

“Hubo mucha gente que quiso callarme, pero a mí me salía aullar, y eso es con la música. Sanar era importante porque tengo dos hijos y para ellos ha sido un ejemplo de amor propio y de lucha”.

Finalmente, recordó que fue precisamente por Milan y Sasha que decidió pausar su carrera en ciertos momentos, una decisión de la que no se arrepiente:

“Perdí muchas oportunidades por no poder vivir en Estados Unidos, porque mi carrera siempre ha estado muy enfocada ahí. Pero la vida me dio otra oportunidad”.

“Cuando la vida da limones, hay que hacer limonada. No me arrepiento por mis hijos”, concluyó.

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