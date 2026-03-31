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La votación del Rock & Roll Hall of Fame 2026 ya deja ver a sus favoritos, y , la única representante latina en la lista, se encuentra entre ellos.

La intérprete de “Ojos así” logró colocarse entre los cinco artistas más votados por el público en la plataforma oficial de la organización. De acuerdo con el ranking, supera los 602 mil votos y ha rebasado a figuras como Iron Maiden, Oasis e incluso Mariah Carey.

En la lista también destacan Pink, que se mantiene en el tercer lugar con más de 700 mil votos, y Phil Collins, en segundo con más de 800 mil, mientras que New Edition encabeza la votación con más de 900 mil.

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La votación cierra el próximo 3 de abril, por lo que aún es posible elegir a siete artistas favoritos.

El proceso combina el voto de más de mil 200 músicos, ejecutivos, periodistas y expertos de la industria con el del público, quienes definirán a los nombres que ingresarán al Salón de la Fama en una ceremonia prevista para el otoño de 2026.

Una racha de éxitos

El impulso de la colombiana coincide con el éxito de su gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran”, con la que rompió un récord Guinness al recaudar 421, 6 millones de dólares.

De acuerdo con Billboard Boxscore, la colombiana vendió 3,3 millones de boletos en 86 conciertos, superando los 2,9 millones de entradas y 409.5 millones de dólares del “Luis Miguel Tour 23-24”. También dejó atrás la gira de Bad Bunny en 2022, que recaudó 314,1 millones con 1,9 millones de boletos, así como la de Karol G, quien alcanzó 313, 3 millones con 2,3 millones de entradas en “Mañana Será Bonito” (2023-2024).

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En su cuenta oficial de Instagram, el Rock & Roll Hall of Fame destacó la capacidad de la artista para cantar en inglés y español, así como la fusión de raíces latinas con pop, rock y reguetón.

“Con 125 millones de discos vendidos, cuatro Grammys, 15 Latin Grammys y la gira mundial más taquillera realizada por una artista latina, su huella cultural es innegable”, se lee en la publicación.

*Con información de EFE.

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