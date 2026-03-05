Más Información

Muere el artista Pedro Friedeberg a los 90 años

Hallan una de las mayores necrópolis de la antigua Roma; conserva esqueletos, pinturas y mosaicos

Fallece António Lobo Antunes a los 83 años; autor clave de la narrativa portuguesa moderna

“El terrorismo viene ahora del poder”: Luis de Tavira 

Élmer Mendoza gana el Premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura, por sus aportaciones al género de la novela negra

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Los cantantes colombianos y lanzaron esta semana "Algo tú", una canción que fusiona ritmos latinos y afro y recuerda instrumentos autóctonos del Caribe como la gaita colombiana.

El sencillo, que los artistas cantaron juntos por primera vez el sábado pasado en elante más de 400 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, es un complemento de los estilos de ambos artistas, expresó el equipo de la colombiana en un comunicado.

"Resultó en una fusión increíble de latino y afro, con un guiño a instrumentos autóctonos y sonidos como la gaita colombiana (flauta), recordando la ciudad de Barranquilla, donde Shakira y Beéle nacieron. Esta es la segunda colaboración entre Shakira y Beéle, tras trabajar juntos en 2025 en la versión de su hit global 'Hips Don’t Lie' junto a Ed Sheeran", agregó la información.

Justamente en febrero pasado, Shakira tatuó a Beéle con quien estaba grabando un video musical en su natal Barranquilla.

En las imágenes, la barranquillera aparece con guantes negros y una máquina para tatuar mientras toma tinta y dibuja sobre la piel del artista dentro de lo que parece una de las camionetas utilizadas como camerinos durante el rodaje.

Aunque no revelaron cuál fue el tatuaje, el video estuvo acompañado de la frase 'coletera para toda la vida', en referencia al término 'coleto', que anteriormente tenía una connotación negativa al referirse a una persona de mal vestir y sumida en los vicios, pero ha sido resignificada en el contexto de la música urbana y ahora se utiliza para describir a alguien auténtico, popular y emprendedor.

En otro video divulgado por Beéle, ambos aparecen sobre el capó de un antiguo autobús. Él, con una gorra en la cual se lee 'la coletica nos hará libres', le dice a Shakira: 'Estoy aquí con mi coletica', mientras ella se maquilla y saluda a la cámara

