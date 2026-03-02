Shakibecca, mejor conocida como la imitadora de Shakira, fue una de las 400 mil personas que se dieron cita en el Zócalo de la CDMX, para presenciar al concierto gratuito de "la Loba" y, aunque iba como una espectadora más, hubo un acontecimiento que no pasó desapercibido pues, la joven estuvo cerca de una de las vallas de conteción y saludó a los fans de la cantante como si se tratase de la misma colombiana.

Eran muchos los fans de la colombiana que esperaban expectantes el inicio de marzo, este debido a que "Shaki" informó que, para concluir "Las mujeres ya no lloran World Tour", se presentaría gratuitamente en la Plaza de la Constitución.

Con este anuncio fueron miles que, provenientes de otras partes de la República -y hasta de otros países-, así como un gran número de capitalinos, se dieron cita en el Zócalo y, Shakibecca no fue la excepción.

Tras su aparición en la emisión de este domingo, 1° de marzo, en "Venga la alegría, fin de semana", la joven de origen venezolano contó en sus redes que ya se aproximaba al centro de la Ciudad pues, así como lo ha hecho en cada uno de los conciertos que Shakira ha ofrecido en México, con su más reciente gira, también asistiría al cierre del tour.

"Mi gente linda, pues nada, avisales a la gente de Ciudad de México, las personas que vinieron a festejar a Shaki, desde otras partes del mundo, me voy a unir con ustedes, allá en el Zócalo como pueda, como pueda me uno allá con ustedes a celebrar a Shaki ¿ok?, allá nos vemos", dijo en una historia de Instagram.

Y aunque Shakibecca preveía que no alcanzaría un lugar, en donde la visibilidad fuera óptima, ya que fue alrededor de la una de la tarde cuando apenas se dirigía al Zócalo, mientras que otras tantas personas acampaban, incluso, desde dos días antes; otras más, desde las primeras horas del domingo.

Sin embargo, se ha viralizado un video, difundido por la cuenta de X "@TuTiaSandra", donde se le puede ver a la venezolana, acompañda de unos hombres, que procuraban su seguridad, mientras caminaba fuera de las vallas aproximándose a un sitio cercano al escenario.

Eso no fue todo lo que quedó capturado en el video, sino que mientras Shakibecca caminaba, varios seguidores de la cantante colombiana la saludaban con tal euforia como si de "la Barranquillera" se tratase, reacción que produjo una interrogativa; ¿creían que se trataba de la verdadera Shakira?.

Sin que la cuestión quede resuelta, pues en las imágenes no se captó ningún pronunciamiento claro, que demuestre que se referían a la imitadora de "la Loba" como si se tratara de ella, muchos usuarios, en redes, han señalado que, a su parecer, el comportamiento de Rebeca Maiellano -el nombre verdadero de la joven-, tiende a lo enfermizo pues, no sólo se comporta como la colombiana en los shows en que es contratada, sino que lo hace también en su cotidianidad.

📌 LE GRITABAN A UNA DOBLE: Imitadora de SHAKIRA saludó y se tomó fotos con los fans 😳



SHAKIBECCA estuvo presente en el concierto del zócalo de la Ciudad de México pic.twitter.com/DnFaUicsMr — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 2, 2026

Estos son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación del video:

"Qué necesidad tremenda de llamar la atención".

"¿Cómo la gente puede ser tan ciega?, ¿En serio creyeron que era Shakira?"

"No puede ser, le dejos cualquiera se confunde pero así ,tan cerca, es imperdonable".

"Esta mujer es un peligro para Shakira, eso no es normal, una cosa es imitarla, pero ella quiereser Shakira".

"Imagínate llegar a tu casa y presumir ´¡Wey, conocí a Shakira!´y luego entrar a Twitter y darte cuenta que conociste a Shakibecca".

"Eso ya no es imitación de una artista, es usurpación, juega con las personas que fueron ahí por Shakira y, eso, es una falta de respeto".

