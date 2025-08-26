Rebeca Maiellano, mejor conocida como la doble de Shakira o Shakibecca, está lista para el primero de cinco conciertos que "la Loba" ofrecerá en el Estadio GNP Seguros, motivo por el que rememoró que ha sido una gran admiradora de la cantante, desde décadas atrás, pues la conoció en persona, cuando tenía sólo 15 años.

Shakibecca logró atención generalizada en la primera vuelta, en México, del "Las mujeres ya no lloran World Tour", luego de lograr participar en dos de las caminatas del espectáculo, aunque, la realidad, es que lleva más de una década residiendo en México.

Shakira y Shakibecca, su imitadora venezolana. Fotos: Instagram, vía @shakira

En entrevista con "TVyNovelas", la joven contó que dejó su natal Venzuela en 2013, cuando recibió un ofrecimiento de los hermanos Galindo para viajar a nuestro país y unirse al elenco de "Parodiando", programa donde bailaba y cantaba como "la Barranquillera".

Sin embargo, su historial como doble de Shakira data de muchos, pero muchos, años atrás. Ni qué decir del tiempo que lleva admirándola.

Maiellano recuerda que la primera canción que escuchó de Shakira fue "Estoy aquí", en esa época tenía sólo 11 años y, a pesar de que no sabía ni cómo es que lucía la cantante, imitaba su voz en los recesos de la escuela.

Shakibecca, doble de Shakira, orignaria de Venezuela, pero que reside en México desde hace más de 10 años. Foto: YouTube

Fue con el tiempo que, tanto sus maestras como sus compañeros de escuela, afirmaban que no sólo conseguía una colocación de voz muy semenante a "Shaki", sino que tenían un parecido físico, lo que la alento a comenzar a cantar sus canciones en los festivales de la escuela, en donde se volvía la máxima atracción.

Shakibecca, doble de Shakira, orignaria de Venezuela, pero que reside en México desde hace más de 10 años. Foto: YouTube

Y, no fue sino cuatro años más tarde, que tuvo la oportunidad de conocerla personalmente, cuando la cantante viajó a Venezuela para ofrecer un concierto.

Rebeca, junto a 14 fanáticos más, se dieron cita afuera de las instalaciones de Venevisión, donde Sony entregaría póster y discos que la cantante les autografiaría

La joven recuerda que, por su personalidad introvertida, se mantuvo a un constado, mientras los otros fanáticos de la cantante se arremolinaban para poder tocarla o obetener un gesto de la artista.

Ella fue a la última que le firmó el póster y el disco, antes de subir a un automóvil y, si bien, consiguió verla, en cuanto Shakira se fue, Rebeca rompió en llanto, pues era muy grande la admiració nque senía por ella y, la poca interacción que sostuvieron, no le pareció suficiente.

La madre de Shakira, doña Nidia, que estaba esperando otro vehículo, para alcanzar a su hija, vio su reacción y, tratando de hacer que la joven se calmara, le onsequió otro póster con la firma de la cantante, gesto que Shakibecca asegura que nunca olvidará.

