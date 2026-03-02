"Y fue por ti que escribí más de 100 canciones...": El concierto de Shakira en el Zócalo capturado en fotos

Más Información
Durante el concierto de la actriz, cantante y compositora colombiana Shakira, el cual fue dado anoche en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), congregó a medio millón de personas y dejó una derrama económica consistente en poco más de 400 millones de pesos (mdp), EL UNIVERSAL desplegó a sus fotoperiodistas con el fin de capturar los mejores momentos, mostrados a continuación:
Shakira reunió a 400 mil personas en el Zócalo Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Pese al retraso de una hora Shakira dejó a todos sus fans satisfechos. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Shakira en el Zócalo. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Shakira se presentó en el Zócalo como parte de su gira "Las Mujeres ya no lloran. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Casi medio millón de personas se dieron cita para ver cantar a "La Loba". Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Fans de todas las edades fue a disfrutar el concierto de "La Loba". Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
El gobierno de la CDMX reportó saldo blanco en el concierto de Shakira. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Se reportó lleno total en el Zócalo. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Shakira canta sus mayores éxitos tanto antiguos como contemporáneos. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Interpretaciones de Shakira en video
Además, se enviaron a la redacción de El Gran Diario de México algunos videos de la interpretación de dicha cantautora de Colombia:
