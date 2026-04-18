Esta temporada, el color naranja del Aperol Spritz se apodera de las uñas, convirtiéndolo en un toque inesperado en tus looks. Si quieres llevarlo y necesitas inspiración para hacerlo, en De Última te presentamos 5 diseños.

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¿Cómo es la tendencia de las uñas Aperol?

Estas uñas se caracterizan por su color naranja brillante, inspirado en la bebida alcohólica Aperol Spritz de origen italiano.

El cóctel es representativo de la primavera y del verano, gracias a su perfil cítrico y refrescante. Por esa misma cualidad, se ha convertido en tendencia pero dentro del nail art.

5 diseños de uñas Aperol para lucir

1. Uñas Aperol sencillas

Existen muchas maneras de jugar con esta tendencia; sin embargo, una de las opciones más sencillas de lucir el color del Aperol Spritz es en estilo monocromático.

Aquí, todas las uñas lucen igual con un color sólido y lo mejor es que puedes elegirlas con tu silueta favorita, ya que combinan bien con cuadradas, almendra, stiletto, etcétera.

Uñas Aperol monocromáticas. Foto: Shein

2. Uñas Aperol francesas

Una de las ventajas de la manicura francesa es que puede ser tan clásica o contemporánea como se prefiera, añadiendo únicamente un color distinto en la punta.

Para la temporada, te recomendamos lucirla en color naranja para las puntas y en una base nude, que les da un toque alternativo:

Uñas Aperol francesas. Foto: Shein

3. Uñas Aperol degradadas

Si la tonalidad del naranja Aperol te intimida por lo vibrante que es, puedes optar por suavizarlo con un degradado.

El efecto que se obtiene es discreto, y más si eliges combinarlo con un tono neutro.

Uñas naranjas degradadas Aperol. Foto: SHEIN

4. Uñas Aperol aura

Otro estilo para sumarte a la tendencia de la manicura Aperol es el aura.

A comparación del degradado tradicional, que puede empezar tanto en la cutícula como en la punta de la uña, esta técnica inicia en el centro y se expande alrededor.

Si quieres hacerlo en casa, apóyate de una esponja y has 2 círculos en 2 tonos distintos, por ejemplo, toronja y anaranjado.

Uñas Aperol aura. Foto: Shein

5. Uñas Aperol ojo de gato

Para el efecto “ojo de gato” se utiliza un gel metálico magnético y un imán, lo que ayuda a crear el efecto dimensional. Posteriormente, se cura con una lámpara UV para garantizar su duración.

Si te agrada el estilo, llévalo en anaranjado con toques de amarillo para atraer la luz.

Uñas Aperol ojo de gato. Foto: Shein

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