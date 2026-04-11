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La primavera no sólo nos sorprende con su clima, sino también con sus tendencias para las uñas. En esta temporada predominarán los colores vibrantes, los acabados llamativos y los diseños inesperados.

Si tú también amas estación, en te mostramos las 3 tendencias de diseños para enchular tus manos.

Anímate a llevar uno de estos diseños en primavera 2026. Foto: Unsplash
Anímate a llevar uno de estos diseños en primavera 2026. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son los diseños de uñas en tendencia para la primavera?

Las tendencias de uñas evolucionan constantemente, combinando creatividad, color y estilo para expresar la personalidad de cada persona. Y en plena primavera, 3 diseños han ganado gran popularidad por su versatilidad y atractivo visual: las flores, los polka dots y el efecto aura.

Técnica aura

Esta técnica consiste en jugar con tonalidades que combinen entre sí, ello para conseguir un efecto degradado en la manciura. Para hacerla se necesitan 2 esmaltes: uno en la base y otro para difuminar desde el centro hacia afuera.

Te recomendamos llevarla en tonos que reflejan la primavera, como este ejemplo con rosa y amarillo:

Uñas aura. Foto: Shein
Uñas aura. Foto: Shein

Diseños floreados

Más allá de su clima, lo que caracteriza a esta temporada son las flores y una opción para lucirlas es en las uñas.

Este diseño, al igual que el anterior, necesita un color base y de preferencia que sea un nude para marcar un contraste con las rosas, margaritas o cualquier flor que se te ocurra.

Mientras que los pétalos y las hojas se deben realizar con colores vibrantes, desde el verde, hasta el anaranjado, el amarillo y rojo. Siéntete libre de realizar los trazos a mano alzada o con ayuda de pequeños pinceles para mayor precisión.

Uñas floreadas. Foto: Shein
Uñas floreadas. Foto: Shein

Textura con polka dots

El polka dots es un patrón que sigue en tendencia y esta primavera se llevará con textura, es decir, dándole relieve en las uñas.

Su se presta para jugar con combinaciones clásicas como el negro con blanco, o para integrarlo en tonalidades más llamativas como el azul con lunares cafés.

Y el toque final es, sobre los mismos puntos, esculpir con un poco de acrílico para darles dimensión. Aunque es un detalle que no se percibe a simple vista, sí hace una diferencia al tacto.

Uñas polka dots. Foto: Shein
Uñas polka dots. Foto: Shein

Juntas, estas tendencias reflejan cómo el nail art se ha convertido en una forma de arte miniatura, donde la imaginación no tiene límites y por eso combinan a la perfección con cualquier look.

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