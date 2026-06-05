En los últimos cinco meses, más de 20 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en el país han sido fortalecidas mediante programas de capacitación, educación financiera y desarrollo empresarial, con el objetivo de prepararlas para aprovechar las oportunidades económicas asociadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que comienza la próxima semana.

De acuerdo con Visa, se han enfocado los esfuerzos para ampliar las oportunidades de crecimiento para pequeños negocios y emprendedores, particularmente en las ciudades que serán sede del torneo.

Los programas también buscan fortalecer las capacidades de mujeres empresarias mediante acceso a herramientas, recursos y formación especializada.

La firma resaltó que estas iniciativas complementan los esfuerzos de colaboración público-privada que buscan generar beneficios económicos duraderos más allá de la celebración del torneo, donde se busca contribuir a que más personas, negocios y comunidades tengan acceso a herramientas que les permitan aprovechar las oportunidades derivadas del Mundial.

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"Nuestro trabajo busca complementar esfuerzos que ya existen en el ecosistema para ayudar a que más pequeños negocios, emprendedores y comunidades accedan a conocimiento, herramientas y oportunidades que impulsen su crecimiento a largo plazo”, dijo el líder de impacto social para Visa en América Latina y el Caribe, Carlos Corominas.

En los últimos años se han realizado ajustes regulatorios y legales en el país para facilitar el desarrollo del ecosistema de pagos electrónicos. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Avances en medios de pago digitales

Por su parte, el vicepresidente de asuntos de gobierno de Visa México, Centroamérica y el Caribe, Arturo Luna, señaló que, aunque México ha registrado avances en la adopción de pagos digitales, todavía mantiene una brecha frente a otros países de América Latina que han avanzado a un ritmo más acelerado.

Destacó que en los últimos años se han realizado ajustes regulatorios y legales para facilitar el desarrollo del ecosistema de pagos electrónicos.

El directivo agregó que actualmente existe una mayor diversidad de participantes en el sistema financiero y una coordinación constante con las autoridades para impulsar la reducción del uso del efectivo.

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En ese contexto, afirmó que la aceptación de pagos digitales representa una oportunidad de crecimiento para los negocios.

Explicó que hace cinco años apenas 15% de las microempresas del país aceptaban pagos con tarjeta, mientras que actualmente la cifra alcanza 52%. La meta establecida en la Política Nacional de Inclusión Financiera es elevar ese porcentaje a 62% para 2030.

Luna indicó que la expectativa por la llegada de visitantes durante el Mundial de 2026 ha contribuido a que más negocios reconozcan los beneficios de aceptar pagos digitales, especialmente para recibir transacciones de turistas extranjeros.

También destacó el crecimiento de los pagos sin contacto en México, cuya participación pasó de 4% a 30% en apenas dos años. Señaló que esta tendencia ha sido impulsada, entre otros factores, por la adopción de sistemas de pago electrónicos en el transporte público de ciudades como la Ciudad de México.