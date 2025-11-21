Un criminal que se enfrentó con tropas de la VII Región Militar, Guardia Nacional y elementos de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), cayó abatido a pocos metros de la frontera entre México-Guatemala.

Los hechos ocurrieron en la noche del jueves, cuando el hombre agredió a las fuerzas federales y estatales en el rancho El Nance, de Santa Teresa Llano Grande, del municipio de Frontera Comalapa, que permanece parcialmente habitado, porque sus habitantes huyeron a Guatemala hace un par de meses.

La Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas informó que la agresión ocurrió durante un operativo que llevaban a cabo en ese punto, donde permanecen desde hace dos meses. “Este jueves se llevó a cabo un operativo interinstitucional que permitió neutralizar una agresión armada registrada en el punto denominado rancho El Nance, en el ejido Santa Teresa Llano Grande, de Frontera Comalapa”.

Lo Secretaría informó que fueron varios hombres armados que dispararon a los soldados y policías. “La fuerza interinstitucional conjunta fue agredida con disparos de arma de fuego por civiles armados”, explicó. “En estricto apego a los protocolos de actuación y legítima defensa, el personal respondió para proteger su integridad y evitar riesgos a la población”.

Uno de los agresores perdió la vida, pero hasta ahora no ha sido identificado, pero tampoco se sabe si es de origen mexicano o guatemalteco, mucho menos a qué organización criminal pertenece. Al caer durante el enfrentamiento, llevaba un fusil AK-47. “La escena quedó bajo resguardo y puesta a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes”.

Aunque desde diciembre, el Ejército y Policía Estatal mantienen un operativo permanente en Frontera Comalapa, municipio en disputa entre el Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación, fue a principios de junio, cuando cinco policías estatales fueron emboscados sobre la carretera Panamericana, en el punto conocido como Las Champas, municipio de Frontera Comalapa, que se reforzó la presencia del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, en Santa Teresa Llano Grande, Sabinalito y otras, que se ubican sobre un paso fronterizo clandestino.

La presencia de las fuerzas federales y estatales y “organismos de cooperación internacional para el intercambio de información y análisis táctico”, ha permitido “fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que busque alterar la paz y la seguridad de Chiapas”.

