La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará, al mediodía, la ceremonia por los "200 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar”, en el puerto de Veracruz.

El acto cívico militar se realizará en el fuerte de San Juan de Ulúa, a donde llegará la Mandataria en compañía del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, así como de integrantes del gabinete legal y ampliado.

Sheinbaum Pardo emitirá un discurso y posteriormente develará dos placas alusivas al Bicentenario de la Independencia en la Mar y una en la que se reconocerá la labor de la mujer durante la invasión al puerto de veracruzano.

Luego, saldrá del fuerte de San Juan de Ulúa para abordar el Buque Escuela Cuauhtémoc, que arribó al puerto de Veracruz, tras el accidente que sufrió en el puente de Brooklyn, Nueva York.

Ahí, la Mandataria dará un discurso de bienvenida a la tripulación integrada por cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

“Hace 200 años, la estrategia naval liderada por el Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda hizo que nuestro Lábaro Patrio ondeara en lo alto de San Juan de Ulúa, marcando el nacimiento de la soberanía en el mar.

"Hoy, honramos ese legado con la misma fuerza que lo forjó: valor y amor por México. Y conmemoramos la Consolidación de la Independencia en el Mar renovando nuestro compromiso de proteger a la ciudadanía y a los intereses marítimos nacionales, porque somos una Armada que se rige con honor, deber, lealtad y patriotismo, que mira de frente y actúa con la verdad…", señaló el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, en un mensaje en la red social X.

