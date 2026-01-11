Más Información
A través de redes sociales se han viralizado imágenes de la caída de nieve en el municipio de Galeana, Nuevo León, donde se observan montañas pintadas de blanco derivado de las bajas temperaturas en la zona.
Asimismo, en Coahuila también se ha notado la caída de temperatura en la sierra, debido a que en la zona de la sierra de Arteaga también se registra una nevada.
Lee también Frente frío 27 azota Chihuahua; temperaturas de hasta -8 °C y alerta por nieve y aguanieve
Esta tarde, la Comisión Nacional del Agua anunció que este domingo y lunes continuará un clima frío para estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Zacatecas, donde esperan caída de nieve o aguanieve, así como la caída de lluvia en estos cuatro últimos.
Conagua explicó que estas condiciones climáticas se deben a la entrada del Frente Frío número 27, el cual traerá un ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste del país.
