Más Información

Quién es quién en el asesinato de Carlos Manzo; exfuncionario, taxista y jefes de célula, estas eran las funciones de los ocho detenidos

Quién es quién en el asesinato de Carlos Manzo; exfuncionario, taxista y jefes de célula, estas eran las funciones de los ocho detenidos

Reportan dos mujeres desaparecidas en Veracruz; acudieron al funeral del reportero de nota roja, Carlos Ramírez

Reportan dos mujeres desaparecidas en Veracruz; acudieron al funeral del reportero de nota roja, Carlos Ramírez

¿Quién es Sady Loaiza?; el funcionario venezolano que hoy dirige la innovación de libros de texto en la SEP

¿Quién es Sady Loaiza?; el funcionario venezolano que hoy dirige la innovación de libros de texto en la SEP

Golden Globes 2026: los peores looks de la alfombra roja

Golden Globes 2026: los peores looks de la alfombra roja

Globos de Oro 2026 EN VIVO; sigue la cobertura minuto a minuto de la gala

Globos de Oro 2026 EN VIVO; sigue la cobertura minuto a minuto de la gala

"No sirve de nada más violencia"; Sheinbaum reitera llamado a EU de atender consumo de fentanilo

"No sirve de nada más violencia"; Sheinbaum reitera llamado a EU de atender consumo de fentanilo

A través de redes sociales se han viralizado imágenes de laen el municipio de Galeana, Nuevo León, donde se observan montañas pintadas de blanco derivado de las bajas temperaturas en la zona.

Asimismo, en también se ha notado la caída de temperatura en la sierra, debido a que en la zona de la sierra de Arteaga también se registra una nevada.

Caída de nieve en Galeana, Nuevo León (11/01/2026). Foto: @samuel_garcias
Caída de nieve en Galeana, Nuevo León (11/01/2026). Foto: @samuel_garcias

Lee también

Esta tarde, la Comisión Nacional del Agua anunció que este domingo y lunes continuará un clima frío para estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Zacatecas, donde esperan caída de nieve o aguanieve, así como la caída de lluvia en estos cuatro últimos.

Conagua explicó que estas condiciones climáticas se deben a la entrada del , el cual traerá un ambiente muy frío a gélido en el noroeste, norte y noreste del país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]