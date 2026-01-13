La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente templado a cálido en el transcurso del día, cielo mayormente nublado y condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas para este martes 13 de enero en la Ciudad de México.

Los vientos predominarán del norte de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

La temperatura máxima para este día se prevé que alcance los 22°C por la tarde, y la mínima será de 9°C en las primeras horas del día.

Como en días anteriores, se prevé que la madrugada del miércoles 14 de enero sea fría, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

