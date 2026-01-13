La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, en conjunto con la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA), informó que llevó a cabo la clausura total temporal de los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares IZ-38, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, y BJ-67, en la alcaldía Benito Juárez por regularidades en sus procesos.

A través de un comunicado, detalló que, durante visitas domiciliarias realizadas en ambos verificentros, personal de la DGIVA encontró irregularidades en los procedimientos de entrega de certificados y hologramas de tipo exento, los cuales no se realizaban en el área designada como “Entrega de Resultados” dentro de las instalaciones.

Lee también Edomex construirá seis cruces seguros; refuerza infraestructura ciclista en Ecatepec, Toluca y Neza

Explicó que esta situación impide tener certeza de que el holograma y el certificado correspondan al vehículo verificado, lo que representa un riesgo ambiental, al permitir que unidades que no cumplen con las condiciones mecánicas requeridas porten un holograma de tipo exento, en contravención de la normatividad vigente.

Indicó que, por lo anterior, se determinó imponer la medida de seguridad consistente en la clausura total temporal de ambos centros de verificación, la cual permanecerá vigente hasta que se resuelva el procedimiento administrativo ambiental correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL