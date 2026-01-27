La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno Federal mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal, y adelantó que será en las próximas semanas cuando se dé a conocer información más detallada sobre los montos involucrados y los avances en las indagatorias, una vez que las autoridades competentes consideren que existen elementos suficientes para hacerlo público.

Explicó que la Secretaría de Energía será la encargada de presentar un informe integral sobre el tema, en el que se abordará el seguimiento que se realiza desde Petróleos Mexicanos (Pemex) y desde la propia dependencia federal.

“Secretaría de Energía va a venir a explicar todo lo que ellos ven desde Pemex y desde la propia Secretaría de Energía”, señaló.

Sheinbaum precisó que, de manera paralela, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones en curso relacionadas con posibles delitos fiscales y de contrabando de combustibles.

"Hay algunas investigaciones que tiene la Fiscalía General de la República que está avanzando en sus investigaciones y ellos tendrán que informar en su momento, cuando consideren que es pertinente hacerlo y que hayan avanzado”, subrayó.

La Presidenta adelantó que la próxima semana se presentarán diversos anuncios en materia de inversión, incluido Pemex, lo que permitirá posteriormente informar sobre el incremento en la comercialización legal de combustibles.

Este aumento, afirmó, es un indicador de que ha disminuido la entrada de combustible de contrabando al país. “Ha aumentado la venta de combustibles en el país, lo cual indica, evidentemente, que ha disminuido la entrada de contrabando”, sostuvo.

Sheinbaum destacó que existen dos líneas de investigación simultáneas: una encabezada por la Fiscalía General y otra a cargo de la Secretaría de Energía, particularmente a través del control de permisos y del seguimiento al transporte de combustibles.

Añadió que este monitoreo ya puede observarse en los vehículos y pipas que trasladan hidrocarburos, como parte de la estrategia para combatir de fondo el huachicol fiscal.

