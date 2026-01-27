La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el canadiense Ryan James Wedding se entregó voluntariamente y aseguró: “no tenemos por qué mentir, le creemos a la embajada”. Expresó que no entrará en polémicas con las declaraciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que afirmó que el capo había sido detenido en un operativo conjunto con autoridades mexicanas.

“El propio embajador de Estados Unidos en México en una publicación dijo: ‘la entrega voluntaria de Ryan Wedding’. [...] Yo no voy a entrar en polémica con el director del FBI ni quiero que haya un conflicto. La autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana que había sido una entrega de manera voluntaria”, expresó la Mandataria.

Al ser cuestionada sobre las distintas versiones del arresto de Ryan Wedding, la jefa del Ejecutivo dijo durante la conferencia matutina de este martes 27 de enero, que las autoridades mexicanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el gabinete de Seguridad sí estaban en operativos buscando al presunto criminal.

“Eso sí, ahora, ¿cómo fue exactamente que se entregó? Pues ya el detalle no lo conocemos. Lo que sí sabemos, pues es lo que nos dijeron las autoridades de Estados Unidos aquí a las autoridades de México y lo que publicó la embajada de Estados Unidos. No tenemos por qué dudar ni del embajador ni de lo que nos dijeron aquí en México. Ya por qué declaran eso allá y eso, bueno, pues es algo que ellos tienen que comentar y tampoco queremos entrar en un asunto de que esto se convierta en disputas, nosotros decimos la verdad siempre, no tenemos por qué mentir”, indicó Sheinbaum Pardo.

Comentó que la Ley de Seguridad Nacional establece que todo agente de Estados Unidos en México tiene que entregar un informe. Dijo que el gobierno federal no tiene conocimiento de que hayan hecho algo distinto a lo que informa Estados Unidos a las autoridades mexicanas.

“Tampoco queremos que esto sea un asunto de una polémica o una disputa con los Estados Unidos. Nosotros decimos la verdad, lo que nos dijeron ellos y la publicación de la embajada. [...] Estados Unidos envía, ya sea a través de Interpol, igual que nosotros enviamos a Estados Unidos o a cualquier lugar del mundo a través de Interpol una ficha roja.

“También hay información del FBI, autoridades mexicanas donde dicen: ‘Estamos buscando esta persona que tiene una investigación, una orden de aprehensión en Estados Unidos y que sabemos que está en México’ y solicitan apoyo para su detención. Como con otra autoridad, no solo con Estados Unidos, con otra autoridad es lo mismo”, explicó.

Luego de que Ryan James Wedding, exsnowboarder olímpico y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI fue puesto bajo custodia el viernes 23 de enero pasado; el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson declaró que el capo canadiense se había entregado voluntariamente como resultado de la presión ejercida por autoridades de México y Estados Unidos.

Mientras que el director del FBI, Kash Patel, atribuyó la captura de Wedding a un operativo conjunto con autoridades mexicanas: “Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México”, declaró, al agradecer la cooperación.

“Un tremendo agradecimiento al gobierno de México, la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, y los militares y las fuerzas del orden en México trabajando codo a codo con nuestros equipos en el terreno para detener anoche en la Ciudad de México a Ryan Wedding”, dijo Kash Patel.

Sheinbaum desconocía que foto de Ryan Wedding era hecha con IA

Sobre una fotografía realizada presuntamente con Inteligencia Artificial (IA) de Ryan Wedding en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y presentada en la conferencia matutina del lunes 26 de enero, la Mandataria señaló que la imagen no contenía las siglas “IA” para identificarla.

“Primero, toda red social tiene una política que cuando hay una fotografía o alguna información de inteligencia artificial, un video, tienen que tener las letras “IA” o “AI” dependiendo si es en inglés o en español. En este caso no tiene ningún indicativo de que sea inteligencia artificial, eso es lo primero.

“Lo segundo vale la pena para cualquier duda que haya sobre esto, poner la publicación que hizo el embajador de Estados Unidos en México sobre este caso: ‘La entrega voluntaria’. Entonces, en el primer caso no hay nada de Meta, creo que es de Facebook o de Instagram o algo así que diga inteligencia artificial, que en todo caso es lo que indica y es la política de la red social. Todas las redes sociales tienen en eso que cuando hay una imagen, video, en fin, tiene que decir eso”, detalló la mandataria.

