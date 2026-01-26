Más Información

La presidenta informó que no ha leído la carta que le envió el vicealmirante , acusado de presunto huachicol fiscal, en donde le pide su intervención para que se haga justicia y no se fabriquen culpables.

A pregunta expresa en la conferencia de prensa matutina, la Mandataria de prensa señaló que cuando lea la carta emitirá un comentario.

"Se dio a conocer una carta en redes que aparentemente le envió el vicealmirante Manuel Roberto Farías, él es el marino que está detenido en todo este tema del , y él en esa carta le escribe pidiendo su apoyo y su intervención, porque él considera que el caso ha sido politizado y que incluso su detención prácticamente ha sido ilegal. Entonces, bueno, no sé si recibió esta carta, si ya la leyó", se le preguntó.

"No he visto la carta, no la he visto. Cuando la vea, con gusto les comento", respondió en .

¿Qué dice la carta del vicealmirante Farías Laguna?

En una carta que se difundió este lunes, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna denunció que se le están , su baja de la Marina fue irregular, además de que está en un proceso penal viciado y politizado.

“Quedo de usted, solicitándole una vez más su valiosa intervención y dejando los datos de mi representante legal… Para cualquier ampliación de lo que le expreso, y pidiéndole una vez más su valiosa intervención para que se haga justicia”, subrayó el vicealmirante.

mahc

