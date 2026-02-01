Más Información

La tarde de este domingo cinco hombres fueron ejecutados a balazos a manos de un , en el municipio de Jalpa de Méndez, dejando un "narcomensaje" en el sitio.

Los hechos se registraron la tarde de este domingo, en el poblado Ayapa, sobre la carretera municipal que conduce hacia el poblado Mecoacán, a la altura del depósito ubicado cerca del puente San Francisco.

A decir de las autoridades, lo cinco hombres se encontraban presuntamente ingiriendo bebidas alcohólicas en una entrada de la vía, cuando arribaron al lugar y abrieron fuego contra ellos.

Según videos que circularon en redes sociales, al menos tres personas fallecieron al momento del, mientras que las otras dos resultaron gravemente heridas y murieron minutos después por la gravedad de las heridas.

Los elementos de seguridad, encontraron junto a las víctimas una cartulina con un mensaje amenazante, presuntamente firmado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación ().

Los elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras que los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron la carpeta de investigación.

