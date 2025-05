Desde hace semanas, la agrupación Los Alegres del Barranco han dado de qué hablar por una cuestión legal. Los músicos fueron acusados de hacer apología del delito tras proyectar imágenes de uno de los líderes del crimen organizado durante uno de sus conciertos.

Esta situación puso en jaque al regional mexicano, es espacial al género de los corridos; y es que, tras hacerse viral este suceso, varios estados de la República prohibieron la interpretación de estas canciones en espacios públicos y varios artistas decidieron sacarlos de sus repertorios musicales.

Esta tarde, y tras días de investigación, la Fiscalía de Jalisco decidió imputar a la banda por presunta apología del delito, lo que dejaría su futuro legal en duda.

Aquí te decimos en qué momento está el proceso contra los músicos, así como el posible desenlace de ser encontrados culpables.

Cronología del caso

29 de marzo – Concierto en el Auditorio Telmex, Guadalajara

Durante su presentación en el Auditorio Telmex, la banda interpretó el corrido "El del palenque", mientras en las pantallas del recinto se proyectaban imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El suceso se viralizó en redes sociales, generando una ola de críticas por presunta apología del delito. Incluso, el Auditorio se deslindó la banda, dejando claro que no tuvieron ningún tipo de injerencia en el show.

31 de marzo de 2025 – Reacción de autoridades y apertura de investigación

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó los actos de la banda y solicitó a la Fiscalía del Estado abrir una carpeta de investigación por apología del delito.

La Fiscalía inició diligencias, incluyendo la revisión de videos y entrevistas con testigos.

1 de abril de 2025 – Cancelación de visas por parte de Estados Unidos

A la polémica en México, los músicos sumaron la revocación de sus visas de trabajo y turismo estadounidenses.

El subsecretario estadounidense, Christopher Landau confirmó las medidas contra los mexicanos a través de su cuenta de X:

"Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que la expresión deba quedar libre de consecuencias. El grupo mexicano Los Alegres del Barranco difundió imágenes que glorificaban al narco. Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo. No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas", escribió.

10 de abril de 2025 – No acuden a comparecer ante la Fiscalía

Como parte de la carpeta abierta en su contra, Los Alegres del Barranco, su representante y su promotor fueron citados por la Fiscalía de Jalisco para declarar; sin embargo, ninguno se presentó ante las autoridades, por lo que la audiencia fue reprogramada.

12 de abril de 2025 – Gobierno de Jalisco presenta iniciativa contra los narcocorridos

El gobierno de Jalisco presentó una iniciativa para prohibir la reproducción o interpretación de música que hiciera apología del delito en eventos y espectáculos públicos, exigiendo a artistas y organizadores firmar una carta compromiso para evitar la promoción de contenidos que glorifiquen el crimen.

17 de abril de 2025 – Comparecencia ante la Fiscalía de Jalisco

Los Alegres del Barranco comparecieron ante la Fiscalía de Jalisco por la proyección de imágenes de "El Mencho" durante su concierto.

La Fiscalía continuó con las investigaciones, incluyendo la solicitud de videos de seguridad y la inspección de domicilios relacionados con la banda. Mientras que los músicos se negaron a hacer declaraciones públicas.

30 de abril de 2025 – Repetición del corrido en Jalisco

A pesar de la controversia y las investigaciones en curso, la banda interpretó nuevamente el corrido "El del palenque" durante la Feria de la Piña en Jalisco.

En esta ocasión optaron por eliminar las imágenes del show, sin embargo, esto no los salvo de ser nuevamente criticados.

6 de mayo de 2025 – Imputación formal por apología del delito

Esta mañana, las autoridades imputó formalmente a la agrupación por presunta apología del delito, tras considerar que la banda promovió la figura de un líder criminal durante sus presentaciones.

La Fiscalía estatal solicitó la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada tanto de los músicos como de su mánager y promotor; sin embargo la defensa pidió un plazo de 144 horas para que se resuelva la situación.

La próxima audiencia se celebrará el próximo 12 de mayo; mientras tanto, los imputados no podrán salir del Estado y tendrán que pagar, en conjunto, una multa de 1 millón 800 mil pesos.

Aunque no hay nada escrito, hasta ahora, de ser vinculados a proceso y encontrados culpables, los músicos podrían pasar desde seis meses hasta tres años de prisión; según las nuevas iniciativas; además de que marcaría un precedente en la música regional mexicana.

