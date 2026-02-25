Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) suscribieron un Convenio General de Colaboración con el objetivo de articular la infraestructura energética del país con la plataforma logística interoceánica del Istmo, a fin de consolidar un polo de desarrollo industrial, ferroviario y portuario con visión de soberanía y competitividad global.

Este instrumento permitirá desarrollar proyectos conjuntos en materia de infraestructura energética y ferroviaria, protección de derechos de vía, así como impulso al desarrollo industrial y logístico en la región.

“De igual forma, permitirá fortalecer la protección e integración estratégica de ductos, refinerías y red ferroviaria, garantizando mayor seguridad y eficiencia en el transporte de energéticos”, señala un comunicado este miércoles.

Pemex es usuario del transporte ferroviario al movilizar crudo, combustóleo y petrolíferos de alto valor en el sistema ferroviario.

Además, Pemex tiene infraestructura de refinación en Oaxaca, en Veracruz y Tabasco, en la que se requiere el servicio ferroviario.

El convenio no implica compromiso presupuestal inmediato y su implementación se realizará mediante convenios específicos, señaló el documento.

Cabe señalar que la coordinación contribuirá a impulsar el transporte ferroviario de carga y el movimiento de productos petroquímicos, reduciendo costos logísticos y elevando la competitividad industrial, afirma el comunicado.

El acuerdo articula infraestructura energética y logística para reducir costos y fortalecer el movimiento de hidrocarburos y petroquímicos. (25/02/26) Foto: Pemex

Asimismo, el convenio implementará mecanismos de coordinación para la atención comunitaria e incidencia social para impulsar el bienestar en el sureste de México, incorporando además estándares de transparencia, anticorrupción, auditoría y cumplimiento normativo internacional.

“A través de esta alianza estratégica, Pemex refrenda su compromiso para contribuir en la consolidación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como Plataforma Interoceánica que posicione al país como eje logístico global”, añadió.

Actualmente, el ferrocarril de pasajeros no opera en la línea debido a que finales de 2025 se descarriló.

Finalmente, Pemex agregó que el instrumento garantizará mayor seguridad y eficiencia en el transporte de energéticos y que se reducirán costos logísticos y se elevará la competitividad industrial en la región.

