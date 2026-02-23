Más Información
Una confrontación familiar y política estalló en Campeche entre la gobernadora Layda Sansores y su sobrino, Gerardo Sánchez Sansores, luego de que este difundiera una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir la creación urgente de un “Plan Carmen” que reactive la economía de Ciudad del Carmen.
El 21 de febrero de 2026, Sánchez Sansores publicó en X un video en el que calificó la situación de la ciudad petrolera como una “catástrofe económica y social”, atribuyéndola a adeudos de Petróleos Mexicanos con empresas locales desde hace casi dos años. Señaló que estos retrasos han provocado embargos del SAT, quiebras y riesgo para miles de empleos, y pidió destinar parte de la producción petrolera como compensación directa para la región.
Un día después, la mandataria respondió también en X con un video titulado “Carta a un sobrino que solo ve con un ojo”, donde acusó a su familiar de tener una visión parcial y de ignorar las acciones emprendidas por su administración y el gobierno federal. Defendió obras como el dragado del puerto por parte de la Secretaría de Marina, así como inversiones en infraestructura, salud y educación, y sostuvo que la crisis obedece a factores estructurales heredados de gobiernos anteriores.
El intercambio ocurre en medio de tensiones políticas locales, ya que Sánchez Sansores ha sido mencionado como posible aspirante a la gubernatura, mientras la gobernadora ha reiterado que no respaldará actos de nepotismo. El episodio vuelve a poner en el centro el debate sobre la crisis económica que enfrenta la región petrolera de Campeche.
