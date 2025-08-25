La producción de crudo por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), creció 1.2% en julio de 2025, respecto a junio previo, de acuerdo con el reporte de la empresa publicado este lunes.

Pemex reportó que en julio de 2025 su producción de crudo fue de un millón 648 mil barriles diarios y en junio fueron un millón 629 mil barriles.

La empresa petrolera enfrenta retos operativos. Dentro de estos está la reducción de su plataforma de extracción por lo maduro de los campos que está explotando y que los nuevos, si bien han dado resultados positivos, no compensa la caída de los más grandes.

La petrolera redujo también sus niveles de refinación a un millón 92 mil barriles, 50 mil barriles diarios.

Este resultado responde al incremento en la exportaciones de 458 mil a 601 mil barriles diarios.

Pemex está siendo fortalecida por el gobierno federal con una inversión de 25 mil millones de dólares entre 2025 y 2026.

Pero la empresa ha reducido sus niveles de producción a niveles históricos, mientras que los objetivos del gobierno son de una producción de 1.8 millones de barriles diarios para atender la demanda nacional, principalmente y continuar con la exportación.

La empresa reportó una deuda de 98 mil millones de dólares y otra de 22 mil millones de dólares con sus proveedores, lo que también afecta a sus operaciones.

