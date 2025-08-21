La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que Petróleos Mexicanos (Pemex) es rentable porque tiene ingresos de 1.6 billones de pesos, pero el problema, señaló, han sido las deudas que le dejaron los llamados gobiernos neoliberales.

La Mandataria federal indicó que su gobierno le apuesta a que la deuda de Pemex quede en 88 millones de dólares al final de este año y “cerrar el sexenio con 77 mil”.

La Mandataria federal criticó la vida de lujo, los altos sueldos y los actos de corrupción que realizaron algunos de los directivos de la empresa productiva del Estado mexicano.

“Siempre lo he dicho: Pemex es rentable, el problema fue la deuda que le dejaron.

“Pemex es rentable, entran al erario por concepto de ingresos petroleros más de un billón, uno 600, 1.6 billones de pesos. El problema es que cuando tienes estas deudas, pues Pemex tiene que seguir invirtiendo en exploración, en producción, el mantenimiento de todo el sistema, que es muy grande y que tiene costos importantes y aparte pagar sus deudas, que le dejó (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña y otros más atrás”, dijo.

Sheinbaum señala deuda histórica

En Palacio Nacional y al exponer con gráficas la deuda histórica de Pemex, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que tan solo en el sexenio de Felipe Calderón recibió a Pemex con 46 mil millones de dólares, pero terminó con 60 mil millones de dólares de deuda.

“Aquí recibe Peña. Recibe con 60 mil millones de dólares de deuda y termina con 105 mil millones de dólares de deuda en Pemex. Ahora uno diría, bueno, se endeudó pero se produjo más petróleo. Más petrolíferos, más gasolina, más diésel, no. Se incrementó la importación. Disminuyó la producción de petróleo, disminuyó la exploración y además entregaron un montón de bloques de territorio a empresas extranjeras”, señaló.

