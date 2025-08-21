La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 21 de agosto de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana"; Sheinbaum presume un máximo histórico de inversión directa de 34.2 mmdd

Al manifestar que "ni los aranceles pudieron con la economía mexicana", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presumió este jueves el máximo histórico de la inversión extranjera directa en México en el segundo trimestre de este año que asciende a 34 mil 265 millones de dólares. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Modernizan el Sistema Eléctrico de Transmisión; inversión es de 8 mil 177 mdd

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), presentó avances del Sistema Eléctrico de Transmisión, “que son un asunto de mayor relevancia” para el país. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

México trabaja para exportar electricidad a Guatemala

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que trabaja con Guatemala para que exportar la línea de transmisión de energía de México al país vecino del sur. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Sheinbaum celebra ratificación de Genaro Lozano como embajador en Italia; “nos apoyó de muchas maneras”, reconoce

La Mandataria federal celebró la ratificación que hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de Genaro Lozano como embajador de México en Italia. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Pemex es rentable, el problema es la deuda que le dejaron los gobiernos neoliberales: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que Petróleos Mexicanos (Pemex) es rentable porque tiene ingresos de 1.6 billones de pesos, pero el problema, señaló, han sido las deudas que le dejaron los llamados gobiernos neoliberales. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Ya hay un acuerdo” con EU ante el cierre de la frontera por el gusano barrenador, afirma Sheinbaum

Tras la reunión que tuvo este miércoles con los gobernadores de Sonora, Coahuila y Durango, con los que acordó un programa especial de apoyo para afrontar el cierre de la frontera para exportación ganadera, Sheinbaum Pardo dijo que “es un proyecto muy bueno, estamos terminándolo”. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Resolución del Tribunal Electoral de la elección Judicial termina con una era de corrupción en la Corte: Sheinbaum

Luego que la Sala Superior del Tribunal Electoral declaró la validez de la elección judicial y mantuvo firmes en sus cargos a los nueve ministros electos para integrar la Suprema Corte, la Presidenta dijo que la reforma al Poder Judicial es "muy profunda" y que ya se terminó una era de corrupción. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Sheinbaum anuncia “bailongo” para las fiestas patrias; prepara Grito de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que como parte de las fiestas patrias, habrá “bailongo” en el Zócalo de la Ciudad de México, pero no quiso adelantar qué artistas se presentarán en la verbena popular. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

