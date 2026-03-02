El Senado de la República solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) toda la información de que disponga sobre la situación que se vive en Irán, tras los bombardeos del fin de semana efectuados en el operativo conjunto entre Estados Unidos e Israel.

En rueda de prensa, el coordinador de Morena en la cámara alta, Ignacio Mier Velazco, informó que una vez que se tengan todos los datos de lo que acontece en ese país, el Senado podrá hacer un pronunciamiento público la próxima semana.

“Hoy se acordó en la Jucopo que a través de la Mesa Directiva se solicite toda la información en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para poder en su caso evaluar y analizar conforme lo establece la Constitución como atribución del Senado de la República en el artículo 76, vamos a esperar que atendiendo a quien tiene la política exterior es el titular del Ejecutivo y nosotros analizarla”, precisó.

Lee también Irán es un peligro para la humanidad, afirma la embajadora de Israel; “no nos han dejado otra opción”, dice sobre los ataques

Por separado, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, informó que en el seno de la Jucopo solicitó que se abra un espacio para discutir el caso Irán en la sesión plenaria de este martes.

“Como saben, le corresponde al Senado de la República el análisis de la política exterior y nuestro llamado va a ser a que abramos la discusión para que haya debate y una vez que fijemos posición el Senado de la República pueda hacerla pública en el marco, digamos, del concierto internacional. Sí sería indispensable que el Senado de la República fijara posición sobre este acontecimiento que tiene repercusiones en todo el mundo, mucho más allá de Medio Oriente.

Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, advirtió que es indispensable que el Senado fije postura sobre Irán, ya que el conflicto con Estados Unidos e Israel puede causar un fuerte impacto económico internacional, incluido el precio de los combustibles.

Lee también Partido Verde está de acuerdo en 95% de la reforma electoral, afirma Manuel Velasco; “habremos de analizarla”, señala

“Sí, es un tema que abordaré yo en la Junta de Coordinación Política. Me parece que necesitamos tener de parte de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía, toda la información importante para garantizar, digamos, que no haya un impacto que afecte, por supuesto, la economía de las familias mexicanas. Claro que es un tema que no podemos obviar.

Hoy el mundo está en vilo por esta situación y esperemos tener toda la información para que haya mucha claridad”, apuntó.

En conferencia de prensa, Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI, informó que propuso en la Jucopo “un llamado respetuoso a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe al Senado de la República cuál es el avance de la crisis que se está viviendo con nuestros connacionales que están varados en Dubai, que están varados en Jerusalén, que hay mucho pánico, que yo he sido parte de una interlocución de algunas familias que han recurrido a mí para tener contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no pueden salir de estos lugares y por supuesto, hay crisis, están asustados”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em