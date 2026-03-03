Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa y vinculó a proceso a tres hombres, dos ecuatorianos y un colombiano, por su posible participación en el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína con la agravante de pandilla.

Manuel Fabricio Bravo Orejuela, Richard Paul Yugual Suárez y Jorge Fernández Mejía Tenorio fueron detenidos por la Marina Armada, a bordo de un semisumergible, en el que transportaban varias toneladas de cocaína frente a la costa de Colima.

Tras ser presentados ante la autoridad competente en la audiencia respectiva, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba necesarios para llevarlos a proceso.

A los tres imputados, se les dictó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que quedaron presos en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo.

El juez determinó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

