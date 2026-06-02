Llegó una de las mejores oportunidades del año para formar parte de la comunidad de suscriptores de EL UNIVERSAL. Por tiempo limitado, los planes anuales y mensuales se podrán contratar a un precio reducido y acceder a contenido exclusivo, experiencias únicas y beneficios diseñados para mantenerse al día con información confiable y de calidad.

Todos los planes incluyen navegación ilimitada, acceso a eventos especiales, edición digital del periódico impreso, newsletters exclusivos, la posibilidad de guardar y comentar notas, así como formar parte del canal de WhatsApp de EL UNIVERSAL Plus.

¡Suscríbete ahora!

Suscripción a EL UNIVERSAL: planes mensuales

Digital Plus: Accede a todos los beneficios de la suscripción por $29 al mes durante los primeros tres meses. Después, el costo será de $129 mensuales.

Lee también “Encontramos un mapa criminal en México”: Héctor de Mauleón en “Off the record” de EL UNIVERSAL

Club Digital Plus: Por $59 al mes, por los primeros tres meses y luego $159 mensuales, este plan suma a los beneficios del plan Dgital Plus las promociones exclusivas de Club EL UNIVERSAL, que incluyen descuentos en salud, gastronomía, entretenimiento y más.

Digital Premium: Disponible por $69 al mes durante los primeros tres meses y después $195 mensuales, este plan integra todos los beneficios del Club Digital Plus y añade una experiencia de navegación sin publicidad.

Suscripción a EL UNIVERSAL: planes anuales

Digital Plus anual: Obtén acceso a EL UNIVERSAL por $299 durante el primer año, Después la renovación será de $1,290 anuales.

Lee también Álbum del mundial 2026 en preventa; así lo puedes conseguir a precio especial

Club Digital Plus anual: Incluye los beneficios del Digital Plus más los descuentos de Club EL UNIVERSAL por $599 el primer año, luego el costo será de $1,590 anuales.

Digital Premium anual: La experiencia más completa está disponible por $699 el primer año, posteriormente la renovación será de $1,950 por año. Además de los beneficios del plan Club Digital Plus, ofrece navegación libre de publicidad.

Ya sea que busques acceso ilimitado a la mejor información nacional e internacional, experiencias exclusivas o beneficios adicionales, esta promoción es una oportunidad única para ser parte de EL UNIVERSAL a un precio preferencial.

Consulta términos y condiciones.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!