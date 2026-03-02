La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que en el marco del 8M Día Internacional de la Mujer, iluminó de morado la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario, ambos ubicados en la Ciudad Universitaria.

En un boletín, la Máxima Casa de Estudios indicó que con este acto simbólico comienzan los eventos que tendrán lugar a partir de este lunes 2 de marzo en escuelas, facultades, centros e institutos en las sedes de la Universidad Nacional.

“Del 2 y al 31 de marzo se desarrollará una agenda con acciones culturales, académicas, comunitarias y artísticas en torno a esta temática. Por ejemplo la “8ª Jornada por el 8M”, el jueves 12 de marzo, de 12:00 a 18:30 horas, en Las Islas de Ciudad Universitaria”, agregó.

De acuerdo con la UNAM, la agenda incluye el concierto “Ruiseñora” de Andrea Echeverri, quien es una cantautora colombiana y figura fundamental del rock latinoamericano, cuya trayectoria ha “consolidado a la música como un espacio de resistencia, libertad y enunciación feminista”.

En el marco del 8M Día Internacional de la Mujer, la UNAM iluminó de morado la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario. Foto: Especial

Este año, expuso, la Universidad Nacional se suma a la campaña global impulsada por ONU Mujeres, con el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”.

Con estas acciones, aseguró que se reafirma su compromiso con la igualdad sustantiva, los derechos humanos y la erradicación de las violencias por razones de género.

“Sin sistemas de justicia que respondan plenamente a las experiencias y necesidades de las mujeres, las prerrogativas permanecen como promesas incompletas. Frente a este panorama, el 8M convoca a acelerar transformaciones institucionales, culturales y comunitarias que permitan desmontar las barreras estructurales que limitan el acceso equitativo a educación, seguridad, participación política, autonomía económica y vida libre de violencias”, expuso.

La Máxima Casa de Estudios concluyó que a través de la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU) y bajo el lema “PorYParaTodas”, se podrá impulsar una conmemoración que reconozca al 8 de marzo como una fecha de memoria, reflexión crítica y acción colectiva, “resultado de décadas de luchas feministas”.

En el marco del 8M Día Internacional de la Mujer, la UNAM iluminó de morado la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario. Foto: Especial

