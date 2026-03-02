Más Información

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Atacan con drones embajada de EU en Arabia Saudita; reportan daños menores

Atacan con drones embajada de EU en Arabia Saudita; reportan daños menores

Petróleo mexicano alcanza su mayor precio en siete meses; conflicto en Medio Oriente impulsa cotización

Petróleo mexicano alcanza su mayor precio en siete meses; conflicto en Medio Oriente impulsa cotización

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Llega el ataúd dorado de "El Mencho" a su morada final en Zapopan; lo reciben con banda

Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

Cancillería activa protocolo por muerte de mexicano bajo custodia de ICE; exige investigación

La Universidad Nacional Autónoma de México () informó que el próximo 17 de marzo se publicará la ampliación de la Convocatoria del Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2026 para algunas de las carreras ofertadas en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), unidades León, Mérida y Morelia.

A través de un comunicado, la explicó que las fechas para el registro vía internet de personas aspirantes son el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026, mientras que el periodo para el pago por derecho a examen será del miércoles 25 al viernes 27 de marzo del año en curso.

En ese sentido, detalló que las 27 licenciaturas que se incorporan a la convocatoria de referencia en la ENES León son Administración Agropecuario, Ciencias Agrogenómicas, Comunicación, Desarrollo Territorial, Desarrollo y Gestión Interculturales, Optometría, Traducción, Turismo y Desarrollo Sostenible.

Lee también

En la ENES Morelia, Administración, Ciencia de Materiales Sustentables, Ciencias Agroforestales, Ciencias Ambientales, Derecho, Ecología, Estudios Sociales y Gestión Local, Geociencias, Geohistoria, Historia del Arte, Literatura Intercultural y Tecnologías para la Información en Ciencias.

En tanto, en la ENES Mérida, Ciencias Ambientales, Ciencias de la Tierra, Desarrollo y Gestión Interculturales, Ecología, Geografía Aplicada, Manejo Sustentable de Zonas Costeras y Sociología Aplicada.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]