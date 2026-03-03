Tras la detención de la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, Karina Barrón Perales, el PRI acusó que el gobierno de Morena, en alianza con Movimiento Ciudadano (MC), ha emprendido una persecución política operada desde el poder para golpear al priismo rumbo a las elecciones de 2027.

En un pronunciamiento publicado en sus cuentas oficiales, el partido tricolor advirtió que el oficialismo en Nuevo León está actuando de manera coordinada para “presionar, desacreditar y tratar de intimidar a una mujer que ha sido firme frente a los abusos del gobierno”.

“Karina ha señalado errores del poder, ha denunciado excesos y no ha guardado silencio. Hoy intentan convertir un proceso judicial en arma política. La presunción de inocencia es un derecho constitucional”, agregó.

Lee también Detienen al secretario de Tránsito de Iguala por delincuencia organizada; está vinculado al caso Ayotzinapa

De acuerdo con el PRI, dirigido por Alito Moreno Cárdenas, se ha emprendido un golpeteo mediático y una narrativa construida desde el poder para dañar antes de que exista una resolución judicial sobre el caso, ya que, dijo, la medida cautelar que la funcionaria estatal enfrenta no es una sentencia definitiva.

“Cuando el poder persigue adversarios, la democracia retrocede. Lo que está en juego es la división de Poderes, la legalidad y el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a contar con una oposición libre, sin amenazas ni represalias”, alertó.

En ese sentido, subrayó que ambos partidos, Morena y MC, avanzan de la mano “en una ruta peligrosa” y que lo que hoy le sucede a Barrón Perales “es una muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar para intentar someter a quienes no se alinean”.

Lee también Acuerdan senadores de Morena “no maltratar” a PT y PVEM; reforma electoral no va a destruir la alianza: Higinio Martínez

“Vamos a exhibir esta persecución y a señalar con claridad a quienes están utilizando el poder para atacar a la oposición. Karina no está sola. Tiene el respaldo absoluto del PRI. La acompañaremos en cada paso y defenderemos su nombre con determinación”, garantizó el Revolucionario Institucional.

El pasado lunes, Karina Barrón fue imputada por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, por lo que un juez le dictó prisión preventiva oficiosa.

Esta detención se ejecutó después de que el senador de Morena, Waldo Fernández, denunciara a la funcionaria por haberle fabricado un delito de violación en 2024.

Con información de Marcela Perales.*

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em