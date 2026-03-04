Pachuca. - Elementos de Seguridad Pública de Pachuca detuvieron a un ciudadano colombiano presuntamente vinculado con el esquema de préstamos conocido como “gota a gota”, y quien era buscado por autoridades de Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Pachuca dio a conocer que, durante un recorrido de vigilancia realizado en la colonia Santa Julia, se detectó a un sujeto que se encontraba en la vía pública y agredía verbalmente a los transeúntes.

Se indicó que, al intervenir al hombre y revisar sus datos en el Sistema Nacional de Información, se confirmó que el sujeto, identificado con las iniciales R. D. R., de 34 años y de origen colombiano, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de resistencia de particulares en el estado de Nuevo León.

De igual manera, se informó que el individuo estaría relacionado con actividades de cobro bajo la modalidad de “gota a gota”, la cual exige pagos excesivos y genera intimidación hacia los deudores.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se defina su situación legal.

