Reynosa, Tamaulipas. - Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, evacuaron las calles aledañas al Jardín de Niños Emilio Portes Gil en la colonia Marte R Gómez en Reynosa Tamaulipas, ante la amenaza de un artefacto explosivo que fue dejado en un poste.

Una llamada anónima al 911, alertó a los cuerpos de seguridad respecto al peligro que corrían los alumnos del plantel educativo tras detectar un artefacto tubular pegado con cinta adhesiva.

Jardín de Niños y calles aledañas son evacuadas por amenaza de artefacto explosivo en Reynosa Tamaulipas. Foto: Especial.

Ante esto, los elementos federales evacuaron primero a alumnos y maestros del jardín de niños y posteriormente, acordonaron las calles aledañas a fin de evitar que alguna persona pudiera ingresar y ponerse en riesgo.

Además, se evacuo a personas que trabajan en una tienda de conveniencia cercana y se cerró todo acceso al plantel educativo.

Durante dos horas, los elementos revisaron y supervisaron el artefacto hecho de forma casera, pero que, en caso de explotar, podría causar daños materiales de consideración o lesiones es graves para los residentes del sector.

Tras la revisión, se dio a conocer que se detectó una lata de aerosol dentro de un tubo de PVC que no representaba peligro por lo que se procedió a liberar la circulación vehicular y los residentes pudieron regresar a sus negocios y hogares.

