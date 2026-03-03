Más Información
Senado realiza declaratoria constitucional de reforma laboral de 40 horas; remite minuta al DOF para su publicación
"El Mencho" tenía presentes a Los Alegres del Barranco; en cartas le hablaban del grupo musical que cantaba su corrido
El Verde se deslinda de declaraciones de sus legisladores sobre reforma electoral; alista postura oficial del partido
Reynosa, Tamaulipas. - Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, evacuaron las calles aledañas al Jardín de Niños Emilio Portes Gil en la colonia Marte R Gómez en Reynosa Tamaulipas, ante la amenaza de un artefacto explosivo que fue dejado en un poste.
Una llamada anónima al 911, alertó a los cuerpos de seguridad respecto al peligro que corrían los alumnos del plantel educativo tras detectar un artefacto tubular pegado con cinta adhesiva.
Ante esto, los elementos federales evacuaron primero a alumnos y maestros del jardín de niños y posteriormente, acordonaron las calles aledañas a fin de evitar que alguna persona pudiera ingresar y ponerse en riesgo.
Lee también: Visita a sus abuelos y los encuentra sin vida, en Juárez, Nuevo León; autoridades no han revelado sus identidades
Además, se evacuo a personas que trabajan en una tienda de conveniencia cercana y se cerró todo acceso al plantel educativo.
Durante dos horas, los elementos revisaron y supervisaron el artefacto hecho de forma casera, pero que, en caso de explotar, podría causar daños materiales de consideración o lesiones es graves para los residentes del sector.
Tras la revisión, se dio a conocer que se detectó una lata de aerosol dentro de un tubo de PVC que no representaba peligro por lo que se procedió a liberar la circulación vehicular y los residentes pudieron regresar a sus negocios y hogares.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]