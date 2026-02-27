Hallan cuerpos de dos mujeres en caminos de terracería en Silao e Irapuato; difunden fichas de búsqueda de otras 12 jóvenes

Guanajuato, Gto.- Dos mujeres muertas, con huellas de violencia, fueron abandonadas en terracerías este jueves en los municipios de Silao e Irapuato, en tanto que en las plataformas Protocolo Alba y Alerta Amber Guanajuato se colocaron las fichas de 12 mujeres que desaparecieron entre el 12 y el 26 de febrero de 2026 en diversos municipios del estado.

Diez de ellas son adolescentes de 12, 14, 15, 16 y 17 años, mientras dos tienen 22 y 42 años de edad, de acuerdo a los datos incorporados en las fichas de búsqueda publicadas por las autoridades estatales.

Cuatro de ellas desaparecieron en León, 1 en Silao, 1 en Juventino Rosas, 1 en Guanajuato capital, 1 en Dolores Hidalgo, 1 en San Felipe, 1 en Celaya, 1 en Irapuato, 1 en San Francisco del Rincón.

Las desaparecidas en menos de quince días son Valeria Paola Tristán Sánchez, Maribel Yared Manzano Carmona, Karol Rosine Villanueva Godínez, Génesis Rubí Rico Hernández, María de Jesús Flores Hernández, Xóchitl Abril López Meléndez, Nelly Yomara Ramírez Pérez, Evelyn Macías Grimaldo, María Elena Martínez Araujo, Kirani Guadalupe Solís León (menores de edad), Diana Estefanía Medel Muñoz y Érica Vásquez Salas.

De las mujeres desaparecidas en los últimos 15 días, 10 son menores de edad. Foto: Especiales.

En las plataformas se publicaron las cédulas de identidad con las fotografías y rasgos y pide que en caso de ver o localizar a la niña adolescente apoyo para que la mujer se comunique a la fiscalía. “Se teme por su integridad".

La semana pasada se localizaron los restos de cuatro mujeres jóvenes en pozos agrícolas de la zona rural de Juventino Rosas, tres estaban en calidad de no localizadas desde 2025 y una en enero pasado.

La noche de este jueves 26 de febrero se encontró una mujer sin vida en una zanja ubicada en el camino que conduce de la comunidad Cañada de la Muerte al poblado Comedero El Grande, en el municipio de Irapuato; vecinos del sector reportaron que individuos tiraron el cuerpo pasadas las 8:30 de la noche, en un predio de terracería.

Las fichas de búsqueda han sido difundidas en varios municipios del estado. Foto: Especiales.

Por la mañana, hombres del campo encontraron una mujer fallecida en un camino vecinal que va a al poblado de Guadalupe Ramales, en las inmediaciones de siembras de agave, cerca de la comunidad. La Fiscalía General del Estado informó que la mujer fue identificada con el nombre de María “N”.

Paramédicos acudieron a los dos sitios y observaron que las femeninas no presentaban signos vitales, por lo que más tarde acudieron peritos forenses a procesar la escena de cada caso y levantar los cuerpos.

