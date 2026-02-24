Más Información

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

León, Gto.- Un taller mecánico y pensión de tráileres fue por hombres en motocicleta la noche de este lunes en la colonia Rivera de la Presa Country, al norte de la ciudad de León.

El fuego alcanzó varios tractocamiones y una retroexcavadora en el inmueble, ubicado en las calles .

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche de este lunes, de acuerdo a llamadas ciudadanas al Sistema de Emergencias 911.

Tras el reporte se suscitó la movilización de unidades de bomberos, paramédicos, policías municipales y elementos de la Guardia Nacional.

Vecinos observaron las maniobras de rescatistas para combatir las llamas y comentaron a agentes policiales que individuos provocaron el incendio y después huyeron en una motocicleta. Oficiales de la Policía Municipal, fuerzas estatales y federales realizaron un despliegue en busca de los responsables.

Elementos de los tres niveles de gobierno participaron en un operativo coordinado de seguridad desde la mañana del domingo pasado a causa de los hechos de violencia derivados de la detención y muerte del "Mencho".

Incendio consume auto en Acámbaro

La madrugada de este martes 24 de febrero, un vehículo fue consumido por el fuego en la comunidad Loreto, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato.

El siniestro presuntamente se derivó de un hecho provocado, denunciaron vecinos del poblado. Llamaron al Sistema de Emergencias 911 para reportar y pedir ayuda por el incendio de un automóvil estacionado en la calle Morelos.

Ante elementos de Seguridad reportaron que hombres sospechosos que estaban en torno de la unidad corrieron en la oscuridad.

Elementos de bomberos atendieron la emergencia, mientras policías municipales y de las Fuerzas del Estado resguardaron la escena.

