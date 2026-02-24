Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al conocer la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de revocar un amparo al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador Américo Villarreal Anaya, afirmó que es una condición que alienta a los mexicanos y a los tamaulipecos.

“Estábamos pendientes de que se diera esta convocatoria a través de la Suprema Corte de Justicia y ahora que se confirma, es una condición que nos alienta a saber que lo que hemos decidido los mexicanos y las mexicanas en esta nueva conformación de nuestro sistema de justicia”, expresó el mandatario tamaulipeco.

Villarreal Anaya agregó que, en la SCJN, “en una forma democrática y la presencia de ahora de jueces y juezas que ven y atienden los intereses de un Estado y de la población, están tomando resoluciones apegadas a los intereses del pueblo de México y de Tamaulipas”.

Lee también Masa de aire ártico y "Norte" paralizan la actividad pesquera en Yucatán; rachas de 70 km/h provocan cierre de puertos

PAN respalda al ex gobernador

El PAN estatal respaldó al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Foto: Especial

A través de un comunicado oficial, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, manifestó su enérgico rechazo a la resolución emitida el día de hoy por la Suprema Corte.

“Lo ocurrido hoy en el máximo tribunal del país no es un acto de justicia, sino una muestra alarmante de cómo las instituciones judiciales en México están siendo vulneradas y puestas a merced de intereses políticos. Es evidente que la imparcialidad que debería regir a nuestra justicia ha sido desplazada por una agenda de persecución que busca silenciar a las voces opositoras”, indica el PAN de Tamaulipas.

Lee también Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Señala que desde Acción Nacional, reiteran su respaldo total al exgobernador y a los organismos internacionales de derechos humanos para que observen de cerca el deterioro democrático y judicial que vive México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr