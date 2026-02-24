Más Información

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Sin acuerdo con aliados, Sheinbaum presentará propuesta de reforma electoral este miércoles; alista entrega para el Congreso

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Ataque con dron cargado con explosivos deja un guardia estatal herido en Camargo, Tamaulipas; Vocería de Seguridad pide precaución a ciudadanos

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Gianni Infantino asegura estar "muy tranquilo" con México como sede del Mundial

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

Seguridad en México rumbo al Mundial 2026; selecciones expresan preocupación y piden garantías a la FIFA

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro

Progreso, Yucatán.- La masa de aire ártico continúa sobre , lo que provoca un drástico descenso en los y un fuerte “norte”, que ha paralizado la actividad pesquera a lo largo del litoral yucateco.

Hay que señalar que a finales de enero pasado, una fuerte masa de aire polar suspendió las labores marítimas, ya que los intensos vientos, con rachas de hasta 80 kph, obligaron al cierre de todos los puertos yucatecos.

Este martes, Protección Civil de Yucatán (Procivy) indicó que la masa de aire ártico genera vientos intensos, de hasta 70 kph, oleaje elevado y el cierre total de puertos, dejando embarcaciones fondeadas en altamar y alrededor de 10 mil pescadores inactivos.

Masa de aire ártico genera fuertes vientos y descensos de temperatura en Yucatán. Foto: Especial
Masa de aire ártico genera fuertes vientos y descensos de temperatura en Yucatán. Foto: Especial

Lee también

Protección Civil de Yucatán (Procivy) destacó que este martes, en el sur del estado se registraron 10 grados Celsius, mientras que en Mérida se llegó a 17 grados.

Estas condiciones climáticas se intensificarán, pues durante las primeras horas de mañana miércoles, el termómetro marcará temperaturas mínimas de 9 a 11 grados en localidades del sur, principalmente en Tekax, Peto y Tzucacab:

En municipios del centro del estado se registrarán entre 10 a 14 grados, incluyendo la ciudad de Mérida, y en la zona costera se esperan 16 grados centígrados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]