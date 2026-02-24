Progreso, Yucatán.- La masa de aire ártico continúa sobre Yucatán, lo que provoca un drástico descenso en los termómetros y un fuerte “norte”, que ha paralizado la actividad pesquera a lo largo del litoral yucateco.

Hay que señalar que a finales de enero pasado, una fuerte masa de aire polar suspendió las labores marítimas, ya que los intensos vientos, con rachas de hasta 80 kph, obligaron al cierre de todos los puertos yucatecos.

Este martes, Protección Civil de Yucatán (Procivy) indicó que la masa de aire ártico genera vientos intensos, de hasta 70 kph, oleaje elevado y el cierre total de puertos, dejando embarcaciones fondeadas en altamar y alrededor de 10 mil pescadores inactivos.

Masa de aire ártico genera fuertes vientos y descensos de temperatura en Yucatán. Foto: Especial

Protección Civil de Yucatán (Procivy) destacó que este martes, en el sur del estado se registraron 10 grados Celsius, mientras que en Mérida se llegó a 17 grados.

Estas condiciones climáticas se intensificarán, pues durante las primeras horas de mañana miércoles, el termómetro marcará temperaturas mínimas de 9 a 11 grados en localidades del sur, principalmente en Tekax, Peto y Tzucacab:

En municipios del centro del estado se registrarán entre 10 a 14 grados, incluyendo la ciudad de Mérida, y en la zona costera se esperan 16 grados centígrados.

