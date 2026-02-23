Más Información

Tekantó, Yucatán.- El Ayuntamiento de este municipio, encabezado por la morenista Flory Cen Balam, presentó una denuncia por presunto cometidos por Marvin Erbey Carrillo Sosa, quien estuvo al frente de la Comuna entre 2021 y 2024.

La edil informó que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) y la Fiscalía General del Estado (FGE) mantienen abierta una investigación sobre el caso.

Explicó que las autoridades investigan el destino de varios que habrían sido manejados de manera irregular por el exedil panista durante el trienio pasado.

“Entre las observaciones señaladas, se mencionaron pagos realizados en efectivo sin documentación comprobatoria, transferencias a proveedores presuntamente inexistentes y erogaciones realizadas por conceptos como materiales de limpieza”, puntualizó.

Añadió que el ahora exalcalde y su tesorero también autorizaron licencias y permisos para la apertura de nuevos establecimientos comerciales, a escasos días de concluir el mandato.

“Las autorizaciones incluyeron constancias de uso de suelo, permisos de construcción y licencias de funcionamiento, lo que despertó cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del proceso, ya que se desconoce el destino de estos recursos”, explicó.

Cen Balam afirmó que, de comprobarse un incremento patrimonial injustificado del exalcalde, “podría configurarse el delito de , figura contemplada dentro de los delitos de corrupción”.

Recalcó que la ASEY y la FGE mantienen en curso las investigaciones, pero reconoció que el proceso avanza con lentitud, “pero se prevé que en las próximas semanas se proporcione más información al respecto”.

