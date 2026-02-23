Luego de que diversos estados del país decidieran suspenden las clases presenciales por hechos de violencia derivados del abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias "El Mencho", planteles educativos anunciaron que se reanudarán las actividades.

Autoridades han informado que con el descenso de actividad delictiva, diversos comercios, así como estudiantes, pueden volver a su rutina paulatinamente.

Lee también Tamaulipas registró 36 bloqueos tras violencia provocada por muerte de "El Mencho"; gobernador asegura que la situación ya fue controlada

Jalisco

El Código Rojo activado por el gobierno de Jalisco desde el pasado domingo continuará de forma indefinida, sin embargo, la administración estatal informó que desde mañana se reactivarán todas las actividades productivas y las escuelas regresarán a sus labores el próximo miércoles.

“Para esto será clave continuar con el restablecimiento del servicio de transporte público y que mañana operará con normalidad”, señaló el gobierno estatal

Aunque en redes sociales circularon videos de nuevos bloqueos y de carreteras dañadas con maquinaria pesada para evitar el tránsito, la administración estatal aseguró que hasta esta noche no hay incidencias nuevas y que continúan los trabajos para liberar todas las carreteras retirando los vehículos siniestrados. En Puerto Vallarta, se indicó, hay suficiente personal para garantizar que se reanude el servicio de transporte público, el abasto de alimentos y servicios para la zona hotelera y a la población en general. Si la situación continúa como hasta ahora, se prevé que mañana se pueda levantar el Código Rojo.

Lee también Desarticulan a “Los Pepes” en Pachuca; célula es vinculada con delitos en la zona metropolitana

Hidalgo

En Hidalgo se informó que el día de mañana los estudiantes de la zona sur del estado podrán regresar a las aulas, luego de que existen las condiciones de seguridad para retomar las clases de manera presencial, indicó el secretario de Educación, Natividad Castrejón Valdez.

Señaló que el día de ayer se tomó la decisión de que este lunes se suspendieran las clases en una decena de municipios de la zona de Tula y Tepeji, donde se registró la quema de vehículos, esto para dar mayor certidumbre a las familias, estudiantes y personal educativo.

Lee también Fiesta de XV de hija de Mario Antonio Guillén en Puebla desata críticas; lujo y show de Los Huracanes del Norte

Edomex

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México informó que a partir de el martes 24 de febrero se retoman las actividades escolares presenciales en los 125 municipios.

Con esta medida, los 14 municipios en donde se suspendieron clases presenciales este 23 de febrero, retornan a la normalidad.

Lee también Joaquín Díaz Mena impulsa el campo con el Congreso Mundial Brahman Yucatán 2026; proyectan derrama millonaria en Mérida

Zacatecas

En el recuento oficial de daños, las autoridades del gobierno de Zacatecas han informado que, en total, ocurrieron 34 eventos delictivos cometidos por el crimen organizado registrados en 17 municipios, entre, bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a sucursales del Banco del Bienestar y tiendas de conveniencia.

Rodrigo Reyes Mugüerza, el secretario general del gobierno estatal informó que, aunque ya existen condiciones para que las actividades escolares se realicen con normalidad, se acordó con las autoridades educativas de la entidad para informar que este martes se permitirá a los alumnos que quienes así lo deseen puedan realizar sus clases de manera virtual.

Lee también Cecilia Patrón Laviada recibe Premio ANAC 2025; reconocen programa Calle por Calle en Mérida

Guanajuato

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo dijo que suman 48 personas detenidas, de acuerdo a la Fiscalía estatal, lo que significa una presencia permanente de las fuerzas federales, estatales y de los municipios, garantizando la seguridad de la gente.

Anunció que este martes se retomarán las actividades en las escuelas de Guanajuato, luego de que este lunes se suspendieran las clases. Destacó que hoy en las carreteras y caminos de Guanajuato hay libre tráfico y la mayoría de los comercios están trabajando con regularidad.

Este 24 de febrero, “Día de la Bandera estaremos retomando todas las actividades en nuestros planteles educativos y lo haremos con total tranquilidad y garantizando la paz en cada rincón de Guanajuato”, aseveró la mandataria.

Lee también Violencia desata caos en Aguililla y municipios de Michoacán; ataques y bloqueos atribuidos al CJNG

Colima

La gobernadora Indira Vizcaíno informó que la suspensión de clases presenciales decretada para este lunes fue sólo una decisión preventiva para dar tranquilidad a las familias, y al no existir mayores riesgos este martes se retomarán las actividades escolares con normalidad.

Con información de Raúl Torres, Dinorath Mota López, Alma Rodríguez , Irma Mejía, Xóchitl Álvarez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov