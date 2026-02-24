Más Información
Mérida, Yucatán.- En retén policiaco de la vía Mérida-Cancún, a la altura de Teya, fuerzas federales aseguraron un camión de paquetería luego de detectar entre su carga hierba seca con características a la marihuana.
La unidad quedó en calidad de asegurada mientras continuarán las investigaciones. Las autoridades no han emitido información oficial sobre la cantidad del producto decomisado.
Este tipo de modalidad para el traslado de sustancias ilícitas no es nueva en el estado, ya que antes se han reportado casos parecidos en el Aeropuerto Internacional de Mérida.
Durante el mismo operativo, personal del Instituto Nacional de Migración inspeccionó autobuses provenientes de Quintana Roo, donde una persona fue retenida al no acreditar su estancia legal en el país y posteriormente trasladada a las oficinas en Mérida para el procedimiento por ley.
Con estas acciones, autoridades destacan resultados positivos en los puestos de control y retenes instalados en Yucatán.
