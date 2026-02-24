Yaxcabá, Yucatán.- Una riña terminó en un ataque con un rifle, luego de que un joven, de 24 años de edad, fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego en calles de Tixcacaltuyub, comisaría de Yaxcabá.

El padre del muchacho, informó a las autoridades y a los agentes de la Policía Municipal, que su hijo Marcos P., salió del predio familiar cuando fue interceptado por varios sujetos, quienes lo golpearon, al parecer por viejas rencillas.

En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados —identificado como vecino del lugar— disparó un rifle, impactando al joven, quien cayó inconsciente sobre la vía pública.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos policiacos y paramédicos acudieron al sitio; sin embargo, al valorar al lesionado, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por el disparo.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), desplegó un operativo de búsqueda en la zona para ubicar a los presuntos responsables, implementando recorridos de vigilancia en caminos y puntos estratégicos de la comisaría.

Como resultado del operativo, fueron detenidos E.H.M.C., de 25 años; R.M.C., de 20; y F.J.P.C., de 34 años, alias “La Diosa”; este último sería el autor material del homicidio, ya que se le aseguró un arma larga, con la cual habrían causado la muerte del joven.

Los tres detenidos y el arma fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades y las diligencias legales correspondientes.

