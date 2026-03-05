Cuatro presuntos extorsionadores fueron detenidos en dos acciones realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México.

La SSC informó que las capturas se llevaron a cabo mediante la ejecución de cuatro órdenes de aprehensión.

La primera acción se implementó en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde policías atendieron una denuncia presentada en enero de este año, en la que se señalaba a un grupo de personas que exigían dinero a conductores del transporte público a cambio de no causarles daño.

Con los datos de prueba suficientes, un juez de control otorgó la orden de aprehensión por el delito de extorsión, la cual fue cumplimentada en un predio de la calle Jaime Nunó, en la colonia Guadalupe Chalma, donde se capturó a Osvaldo "N".

En la segunda acción por parte de las autoridades, se atendió la denuncia de un ciudadano que dijo sufrir extorsión por parte de tres personas, quienes le exigían dinero bajo la amenaza de atentar contra él y su familia, desde el año 2024.

Tras las investigaciones, un agente del Ministerio Público solicitó tres órdenes de aprehensión a un juez de control, las cuales fueron otorgadas.

La primer captura de llevó a cabo en un inmueble de la calle Marte, de la colonia El Cuernito, en la alcaldía Álvaro Obregón. Allí se detuvo a Alejandro "N", a quien le aseguraron 10 tarjetas bancarias, una tarjeta de circulación y dos teléfonos celulares.

La segunda orden se ejecutó en la calle Cerrada 20 de Agosto, en la colonia San Francisco Culhuacán de la Magdalena, en la alcaldía Coyoacán, donde se aprehendió a Gibran "N".

Y el tercer mandamiento se realizó en la calle San Miguel, en la colonia Santa Catarina Ayotzingo, en el Estado de México, donde se detuvo a Margarito "N".

Los cuatro sujetos fueron trasladados a distintos centros penitenciarios ante la autoridad que los requiere, aseguró la SSC.

