Naucalpan, Méx.— Ante los diversos homicidios dolosos registrados en Naucalpan en el mes de febrero, “las autoridades de los tres niveles de gobierno deben de actuar de forma coordinada porque la delincuencia está siendo estructural”, señaló Roberto Álvarez Manzo, maestro en política criminal, adscrito a la UNAM en Facultad de Estudios Acatlán y Universidad de la Policía de la Ciudad de México.

En entrevista, el especialista recordó que los homicidios dolosos, de acuerdo con las autoridades, están relacionados con el narcotráfico y otros delitos de la delincuencia organizada.

EL UNIVERSAL publicó el 1 de marzo cómo los homicidios de febrero encendieron las alertas en el municipio, luego de que entre el 1 y el 25 de febrero se acumularon ocho víctimas de homicidio doloso.

Roberto Álvarez Manzo explicó que los homicidios dolosos vinculados con la delincuencia organizada requieren una atención de otras corporaciones estatales y de la Federación.