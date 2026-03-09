El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez, informó que fue detenido Ronny Antonio “N”, alias “El Ronny”, de nacionalidad venezolana y de 34 años, identificado de una banda criminal dedicada al robo de casas habitación bajo la modalidad “La Patrona”, tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México y Puebla.

Según fuentes ministeriales, a esta banda se le relaciona con el atraco en la casa de la actriz y cantante Susana Zabaleta, en la alcaldía Álvaro Obregón, el pasado 26 de octubre del 2025.

Según investigaciones, este grupo también se dedica a la venta y distribución de armas y narcomenudeo.

En tanto, Pablo Vázquez refirió que también fue aprehendida Jhorianna Klismar “N”, en una acción realizada en la alcaldía de Tlalpan.

“Las investigaciones de este caso continúan en coordinación con la @FiscaliaCDMX para identificar y detener al resto de los integrantes y garantizar que no haya impunidad”, expuso en su cuenta de X.

Así fue la detención

Según la narrativa de la SSC, los uniformados realizaban labores de seguridad en la carretera México - Cuernavaca y la calle de Rinconada Paseo de San Juan, en el Pueblo San Andrés Totolpec, cuando observaron que, al interior de un automóvil, color blanco al que se le daba seguimiento por estar vinculado con el robo a una vivienda, un sujeto y una mujer manipulaban bolsas de manera inusual.

Por lo anterior y al estar en presencia de un posible hecho delictivo les marcaron el alto y, de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión de seguridad, tras la cual les aseguraron 155 bolsitas con posible marihuana, 20 empaques más con la misma hierba, 91 dosis con posible cocaína en piedra, un arma de fuego con 10 cartuchos útiles, además de una caja con 50 cartuchos útiles y un teléfono celular.

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre de 34 años y a la mujer de 27 años de edad, ambos ciudadanos venezolanos, les leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

“Además, están posiblemente relacionados en el robo a una vivienda ocurrido el 26 de octubre de 2025, en la calle Rinconada, de la colonia Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde, a través de llamadas y mensajes a los trabajadores domésticos, hicieron creer que los empleadores tenían una deuda en un hospital, por lo que entregaron dinero en efectivo y otras pertenencias”, explicó.

