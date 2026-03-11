La tecnología ha avanzado a pasos agigantados desde hace unos años, llegando a lugares insospechados. Para Juanes, inclusive puede influir en las personas para enemistarlas.

En un conversatorio llevado a cabo en el Museo Soumaya anoche en el que compartió con Vivir Quintana y charlaron sobre el proceso creativo detrás de “Humanos”, el cantante colombiano dejó una reflexión a la par aterradora y esperanzadora.

Ante los conflictos mundiales el intérprete de “La camisa negra” ve un patrón constante y casi imperceptible que se esconde en la palma de millones, el algoritmo de redes sociales.

“Si ves el mundo donde quiera que estés en cualquier país, cualquier conflicto, hay una polarización absoluta, incluso hay personas especializadas en eso, mandar mensajes a través del algoritmo para que le lleguen a estas personas y reaccionen de una manera específica, salgan a votar, a marchar o hagan esto y nos damos cuenta”, explicó.

El dominio tecnológico es imperceptible pero poderoso, porque con el algoritmo se comienzan a ver publicaciones que siguen una marcada línea ideológica, separando a las sociedades.

Es ahí en donde Juanes y Quintana ven el potencial de la música para llevar a la re conexión entre individuos y lograr algo que hoy en día parece imposible, mirarnos a los ojos.

Foto: César González / EL UNIVERSAL

“Eso es lo que hace falta es exacto, el ser humano, olvidarte de esa tecnología, de esos algoritmos, de esas ideas, esas y mirarnos a los ojos y reconocernos como seres humanos”, señaló el originario de Colombia.

“Para ser mejores humanos y humanas, simplemente que te importe y si no te importa, haz como que te importa, porque mientras haces eso, va a llegar un día que te va a importar de verdad”, complementó la mexicana.

Pero el que se ha posicionado como uno de los referentes latinos desde su debut como solista en el año 2000 mencionó que a pesar de ello, no crea sus canciones con el objeto de cambiar al mundo.

Él es consciente de que quizá sus temas no lleguen a modificar leyes o gobiernos, pero sí conectarán con otros allá afuera que se verán influenciados y en menor o mayor medida modificarán ciertos comportamientos en pro de la comunidad, misma que espera ver en todo su explendor durante su participación en el Vive Latino 2026.

“Con que con que la música me cambie a mí, es suficiente, a mi me ha salvado mil veces por muchas cosas, uno no hace la música para que cambie alguien, lo haces porque lo sientes, hay gente que se conecta con eso y genera como una comunidad”, concluyó.

