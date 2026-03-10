El Vive Latino 2026 está a solo unos días de ocurrir con un line up que viene a complacer a todos los fans dosmileros de la música con headliners como Enjambre o Allison.

Como ha sido desde el 98, este festival tendrá como su hogar el Foro Sol, hoy llamado Estadio GNP, con cinco escenarios además de la carpa Comedy y el ring de lucha libre.

¿Cuándo y a qué hora es el Vive Latino 2026?

El Vive Latino será los próximos sábado 14 y domingo 15 de marzo del 2026 en el Estadio GNP, recinto desde su inauguración ha sido la casa de los conciertos más grandes de la Ciudad de México.

Serán dos días llenos de música con una mezcla de talento nacional consagrado, algunos que vienen buscando su primera gran oportunidad y estrellas internacionales que ponen la cereza al pastel.

¿Cómo llegar al Vive Latino?

Para llegar al Vive Latino hay varias opciones, siendo la primera el auto particular o taxi, pero con esta hay que salir con tiempo por el tráfico que habrá en la zona.

La vieja confiable es llegar a través del Metro de la CDMX, a través de la alinea 9 (café) y bajar en la estación Ciudad Deportiva, luego caminar hasta la entrada del inmueble.

¿A qué hora empieza y a qué hora termina el Vive Latino 2026?

El Vive Latino empieza el sábado 14 de marzo del 2026 en punto de las 13:40 horas con Margaritas Podridas en el escenario Amazon y Erin Memento en el Telcel.

El final del primer día está contemplado para las 2:00 de la mañana, teniendo a Moenia como show final en el calendario que además marca los 30 años de la agrupación.

El domingo 15 de marzo arranca con Kevis & Maykky y Malcriada en los mismos escenarios que el sábado.

El cierre del Vive Latino 2026 llegará de la mano de Banda Machos que en punto de las 2:00 de la mañana del lunes bajarán de la tarima Amazon para concluir esta edición.

