Juanes habló sobre una de las etapas más íntimas de su vida: los problemas que tuvo con el alcohol al inicio de su carrera.

El cantante colombiano estuvo como invitado en el podcast de "Más que titulares", conducido por la chilena Javiera Quiroga, donde reconoció que la presión de la fama lo llevó a adoptar hábitos que nunca había tenido, como la bebida.

“Toda mi vida fui súper juicioso, siempre. No tomé ni fumé nunca, hasta los 38 años. Caí ahí por la fama, por presión, por el trabajo”, dijo el intérprete de “A Dios le pido”.

Según explicó, al inicio veía el alcohol como una forma de desinhibirse, de ser mucho social y de enfrentar situaciones profesionales que le resultaban incómodas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa dinámica se convirtió en un problema.

“Yo pensaba que tomaba porque me hacía sentir bien, porque me desinhibía. Me tomaba un whisky o dos, después tres. Después una copa de vino, después una botella de vino todos los días… era una cosa que no podía parar”, agregó.

El cantante confesó que la angustia llegó al punto de que ya no disfrutaba ni del escenario ni de su propia música. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda.

“Yo creo (que hubo) muchas razones, yo diría (que fueron) mis hijos, el ejemplo que le quería dar a ellos. No quería que me vieran así”, señaló.

Aunque, también aclaró que nunca llegó a perder el control de sí mismo, sí enfrentó la incapacidad de poner un límite, por fortuna ahora ha encontrado un balance que le permite disfrutar pero sin caer en los excesos.

“Ahora me tomo una copa de vino, me encanta y la disfruto demasiado. Pero si mañana tengo que cantar, no me voy a tomar tres copas de vino. He descubierto algo maravilloso que es el balance”, concluyó.

El cantante colombiano visitó nuestro país en abril pasado como parte de su Tour 2025, y visitará otros países como Estados Unidos, Uruguay y Argentina.

