Un día, contó Juanes, parando unos segundos su concierto en el Auditorio Nacional, se encontró a José José en el aeropuerto de Miami. Eran las 5:30 horas de la madrugada y lo saludó efusivamente llamándole “Maestro”.

“Encantado de conocerte”, le respondió “El Príncipe de la Canción”.

“Aquí estoy m’ijo, esto nos pasa por no estudiar”, continuó en tono de broma.

Juanes acabó la anécdota entre risas de los asistentes al inmueble de Reforma, quienes aplaudieron.

Pero no fue lo único, sino que para recordarlo, Juanes interpretó “El triste”, canción popularizada por José José, para luego presentar una canción inédita llamada “Una noche contigo”, que saldrá oficialmente en tres semanas.

“Inspirado en José José y esta música de los 70s que llegaba de México, me puse a componer por ahí y tengo una canción nueva, nunca la hemos tocado en vivo, no me importa que la graben”, apuntó de buen humor.

Juanes ofreció esta noche un concierto de hora y media de duración ante cerca de 10 mil personas. Interpretó desde sus canciones icónicas como “Fotografía”, “Es por ti” y “La paga”.

Cuando llegó el momento de “Para tu amor”, Juanes bajó del escenario y se metió entre el público para, con su guitarra, interpretar la letra que el público coreó.

“Tengo 52 años, pero me siento de 15 y me quiero mucho más que cuando tenía 15 años”, dijo en algún momento.

El concierto incluyó “Es tarde”, “La noche” y “A Dios le pido”, con la que cerró la jornada.

