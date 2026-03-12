Monterrey. – La Fiscalía Especializada Antisecuestros realizó de manera simultánea 13 cateos en la Zona Metropolitana de Monterrey, los cuales derivaron en dos detenciones.

Se informó que los operativos forman parte de una investigación relacionada con los delitos de privación ilegal de la libertad y extorsión.

La Fiscalía Estatal no precisó los municipios donde se llevaron a cabo los cateos.

“Como parte de una investigación en curso por los delitos de privación ilegal de la libertad y extorsión, elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros y de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutan 13 órdenes de cateo de manera simultánea en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey.

Foto: Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León

Las acciones operativas se realizan con autorización judicial y forman parte de las diligencias encaminadas a fortalecer las líneas de investigación y ubicar indicios relevantes relacionados con el caso, además de contribuir a las acciones coordinadas dentro de la estrategia nacional en contra del delito de extorsión”, informó la Fiscalía Estatal.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones encabezó los operativos durante la madrugada de este jueves.

Se informó que durante los operativos fueron detenidas dos personas, de las cuales no se informó identidad ni la participación en los supuestos delitos.

