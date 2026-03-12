Culiacán. - Las fuerzas federales, estatales y municipales brindarán seguridad en los próximos eventos a desarrollarse en el puerto de Altata, Navolato, a fin de generar la confianza de los visitantes, como son la celebración de las jornadas de limpieza de playas, el tradicional carnaval y un show infantil de Mario Bros, entre otros.

En el complejo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridades de Turismo, Economía, Desarrollo Social, prestadores de servicios y restauranteros, se reunieron con autoridades militares, de la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva y de Tránsito Municipal para diseñar los operativos especiales a desplegar.

Durante la reunión, se dio a conocer que como parte de la reactivación económica de la bahía de Altata, se tiene previsto la celebración de un Torneo Infantil de Pesca, el programa “Vamos pa´Altata”, el carnaval y una carrera denominada “Juntos Salvamos Vidas”, los cuales se van a celebrar en el transcurso de este mes.

En cada uno de estos eventos, se contará con el resguardo de las fuerzas federales, estatales y municipales para brindar tranquilidad a los visitantes, por lo que la presidenta de la Unión de Restauranteros de Altata, Navolato, Guadalupe Torres Navarro, comentó que durante todos los eventos celebrados el año pasado se contó con operativos.

Hizo ver que por su cercanía con la capital del estado, las playas de la bahía de Altata son uno de los atractivos de las familias que radican en la capital del estado, por lo que es importante mantener un ambiente de tranquilidad y seguridad.

