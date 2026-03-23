Pachuca.- El encargado de la Procuraduría de Justicia del estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, adelantó que ya hay avances importantes en el caso de la desaparición de Ingrid Zoe Hinojosa, adolescente de 14 años, a quien se le perdió la pista desde el pasado 19 de marzo. Indicó que en las próximas horas podría resolverse este caso.

Familiares de la menor dieron a conocer que fue el 19 de marzo, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, la última vez que tuvieron información de Ingrid, por lo que se inició una ficha de búsqueda; además, han emprendido diversas acciones para su localización.

La tarde de ayer, incluso, fue cerrada la carretera Pachuca-Actopan a la altura de San Agustín Tlaxiaca, con el fin de presionar para que se abrieran las cámaras del C5 y se pudiera rastrear el paradero de la adolescente.

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Debido a este bloqueo, la Secretaría de Seguridad envió un grupo de policías, quienes se enfrentaron con familiares y amigos de la menor para retirarlos del sitio y reabrir la circulación.

Luego de esta manifestación, la madre de la adolescente acudió a verificar las cámaras del C5 y sostuvo un encuentro con autoridades estatales. Foto: Especiales.

Luego de esta manifestación, la madre de la adolescente acudió a verificar las cámaras del C5 y sostuvo un encuentro con autoridades estatales, por lo que el procurador afirmó que ya hay avances importantes en su localización.

“Van bastante avanzados los trabajos; nos reunimos hoy por la mañana con la familia y en unas horas podríamos dar información fidedigna”, afirmó el procurador, quien pidió evitar especulaciones para no afectar la carpeta de investigación.

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Asimismo, el gobernador Julio Menchaca indicó que en Hidalgo el 90% de los casos de personas desaparecidas son resueltos, y que la mayor parte de estas fichas está relacionada con conflictos familiares; sin embargo, aseguró que todos los reportes se atienden con seriedad.

Localizan con vida a universitaria de Hidalgo

En el caso de las jóvenes que han desaparecido en estos días, resalta el de Diana Soto Callejas, quien fue vista por última vez el 17 de marzo, al salir de su domicilio en la calle San Miguel, en Tula de Allende.

Diana Jazmín Soto Callejas fue localizada horas después de reportar su desaparición cerca de un canal. Foto: Especiales.

La joven, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de 23 años de edad, estuvo desaparecida durante varias horas. Fueron sus familiares quienes lograron localizarla sumamente lesionada; su cuerpo había sido abandonado junto a una compuerta en el canal Requena.

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La joven tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en la Ciudad de México, donde se ha reportado su estado de salud como grave, por lo que incluso sus familiares han solicitado el apoyo de la población para la donación de sangre.

En este caso, también se indicó que hay avances sobre los responsables de estos hechos.

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